Acapulco vive una noche de rock con "La Guzmán"

El talento, la voz y su habilidad con el baile pusieron a vibrar al público con la la reina de corazones, quien sacó a flor de piel las emociones de los asistentes en la Arena GNP, en donde por más de una hora y media de concierto los fanáticos de Alejandra Guzmán corearon cada uno de sus más grandes éxitos.

Alejandra salió al escenario en punto de las 10 de la noche luciendo sus piernas con un body color azul metálico e interpretando un tema de los esenciales en su carrera "Míralo, míralo", publicado en 1996, con el que puso a bailar a los asistentes.

La Arena GNP se engalanó con los movimientos de Guzmán, que luego de haber sufrido una caída en uno de sus conciertos en Washington, donde la obligó a cancelarlo por molestias en la cadera, dijo estar mejor y que aún tenía algo que mostrar, haciendo alusión a sus piernas.

Las interpretaciones escuchadas fueron de sus mejores éxitos como; Hey güera, Mala hierba, Eternamente bella, bella, La plaga, Verano Peligroso, Mi peor error, entre otras que hicieron vibrar a turistas y lugareños que se dieron cita.

La cantante conocida como la reina del rock mexicano lució cuatro vestuarios./ Foto: Heidi Nieves | El Sol de Acapulco

La cantante conocida como la reina del rock mexicano lució cuatro vestuarios, además de hacer uso de instrumentos musicales dijo a su público que estos dos últimos años habían sido muy tristes para ella “realmente todo pasa y pasa por algo y por qué no, hoy vamos a llenar este lugar de luz, buena vibra, de suerte, de cosas positivas, es lo que nos hace falta ¿o no?, no importa cuantas cosas tenga que pasar mientras tenga esos gritos y estos aplausos..” y continuó con la melodía: Día de suerte.

Alejandra Guzmán comentó a los asistentes que era la primera vez que cantaba en la Arena GNP, mencionando que estaba enorme y que “sólo faltan los toros, pero ya no existen”.

Así también mencionó que Acapulco le trae muchos recuerdos “hasta algunos borrosos” e hizo énfasis en el clima del puerto, y en tono risueño mencionó que la hace “sudar rico”, sobre todo de las orejas.

Durante el concierto Alejandra Guzmán hizo rocanrolear al público en donde se notó más la presencia de adultos que jóvenes.