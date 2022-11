La Arrolladora Banda Limón conquistó Acapulco

La Arrolladora Banda Limón logró conquistar a Acapulco con un espectacular concierto donde sus seguidores cantaron sus éxitos hasta quedar afónicos, pero también bailaron con sus fans.

La Banda sinaloense abrió el espectáculo artístico del OlaFest que durante los fines de semana de este mes traerá grandes artistas en concierto como Alejandra Guzmán, Piso 21, Nicky Jam, 90,S Tour Pop y la banda Adictiva.

Previo al concierto, la banda ofreció una conferencia de prensa en la que manifestaron su alegría de estar en Acapulco después de mucho tiempo. "Sabemos que la gente de la costa le gusta mucho la fiesta, le gusta mucho bailar. Venimos con un montón de pila y un show totalmente renovado", manifestaron.

El público coreó todos sus éxitos. /Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco.

Javier Carranza "El Costeño" abrió el concierto con su show cómico y posteriormente el grupo local "Bertín y su Condesa" ofreció su show para calentar "los motores", prendiendo el ánimo de los asistentes que quedaron listos para seguir la fiesta con La Arrolladora Banda El Limón.

El público desesperado ya pedía que saliera a cantar esta banda sinaloense, quienes al pisar el escenario de inmediato empezaron a encender la noche ante su público.

Previo al show ofrecieron una conferencia de prensa. /Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco.

Cantaron sin parar sus éxitos como "Si tú no vuelves", "El ruido de tus zapatos", "Llamada de mi ex", "Entre beso y beso", "Niña de mi corazón", "Me va a pesar", entre otras más.

A pesar de que la Arena GNP no estuvo llena en su totalidad, La Arrolladora hizo vibrar el lugar al hacer corear al público y cantar sus canciones.

Los gritos, el celular iluminado al ritmo de la canción y el baile con amigos y parejas, fueron parte del encuentro que se vivió en arranque del Ola fest que promete ser un magno evento que además de traer grandes espectáculos también contribuirá a la reactivación económica del puerto.