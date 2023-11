CONDUSEF recomienda comparar precios durante el Buen Fin

El delegado de la CONDUSEF, Ricardo Torres Herrera recomendó a los consumidores que realizarán compras en línea durante este Buen Fin que comprende del 17 al 20 de noviembre comparar precios y preguntarse si realmente se requiere dicho producto.

Destacó que antes de realizar las compras revisar si no se debe lo del año pasado, debido a que muchas ocasiones se paga a dieciocho meses y cuando llega otra vez la estrategia de compra aún se debe.

"Debemos preguntarnos si necesitamos ese producto o solo lo compramos porque está de oferta, hacerse la pregunta ¿qué pasa si no lo compro?, sino pasa nada entonces no se necesita, si pasa algo hay que ver las opciones y planes a meses e intereses y hacer los comparativos de precios en línea para ver qué productos salen más económicos y obviamente comprar ese", explicó.

Torres Herrera destacó que lo más importante es comprar "bienes de consumo duradero", comprar de contado, si se compra en línea verificar si el sitio es seguro, revisar la capacidad de pago se adquiere con tarjeta de crédito.

Agregó que durante el 2022 fueron pocas las quejas por el Buen Fin, recibiendo de 8 a 10 quejas; en su momento no respetaron a meses sin intereses y en otras porque el usuario no se fijó que el ticket no decía, "hay que verificar el comprobante que digan los meses sin intereses, 6, 8, 10 etcétera", concluyó.