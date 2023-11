Tienda Soriana reabre sus puertas a la ciudadanía en Costa Azul

Abrió nuevamente sus puertas la tienda Soriana ubicada en la avenida Costera Miguel Alemán en el fraccionamiento Costa Azul, después de haber sido saqueada por ciudadanos tras las afectaciones del huracán Otis.

Largas filas de ciudadanos se observaron desde las 7:00 de la mañana para poder ingresar al supermercado, y adquirir productos de primera necesidad.

Dicha tienda fue una de los ultimas que fue saqueada debido a que sus trabajadores colocaron barricadas de madera en la entrada principal, para impedir la rapiña, sin embargo, días después un grupo de personas las retiraron bajo jaloneos.

Soriana se suma a las otras 7 tiendas de autoservicio del Grupo Walmart México y de la cadena mexicana Chedraui que reabren sus servicios a pesar de que fueron saqueadas en su totalidad, además de ser destruidos sus mobiliarios.

Al igual que en todas, se observaron elementos de la Guardia Nacional quienes resguardan a los clientes que acuden a realizar sus compras y ponen orden en las filas de espera.

Cabe mencionar que ahí no se limita el número de piezas de la adquisición de los productos, no obstante, no se cuenta con carnes, ni embutidos.