PRD pierde registro nacional pero seguirá siendo partido en Guerrero

A pesar de que a nivel nacional el Partido de la Revolución Democrática (PRD) perdió su registro por la baja votación que obtuvo en la elección del dos de junio, este partido podrá mantenerse como un partido local en Guerrero, utilizando sus mismas siglas y emblemas, porque aquí su votación fue suficiente para tener 4 diputados, dos de ellos plurinominales, además de algunas alcaldías como la de Chilpancingo.

De acuerdo con el consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Amadeo Guerrero Onofre, el PRD tendrá que cumplir con requisitos como hacer la solicitud formal de registro ante el órgano electoral.

Lea también: Doce mujeres y 16 hombres ganaron diputaciones locales

Guerrero Onofre, enfatizó que aquellos partidos políticos que pierden su registro a nivel nacional por no lograr el tres por ciento de la votación total emitida, en los estados pueden solicitar su registro como partido político local.

“Aquellos partidos nacionales que pierdan su registro, pero que hayan obtenido el 3 por ciento de la votación valida emitida en las votaciones de la entidad federativa como es el caso del PRD en Guerrero por lo menos en ayuntamientos obtuvo más del 10 por ciento de la votación, valida emitida, ellos en su momento pudieran solicitar el registro como un partido político local”, reiteró.

Puntualizó que, en el caso del PRD, a pesar de no haber obtenido el tres por ciento de los votos como lo marca la ley, existen una serie de recursos jurídicos a los que seguramente recurrirán, y hasta en tanto no se emita un dictamen definitivo sobre la pérdida del registro se podrá decir que el PRD como partido ya no es legal.

Los que sí desaparecen

En el caso de los partidos de nueva creación, el funcionario electoral indicó que todos perdieron su registro, aunque no en aquellos lugares donde obtuvieron el triunfo, es decir, “los presidentes, presidentas, síndicos, sindicas y regidores, incluso diputados y diputadas locales que acceden a los cargos de elección popular bajo el principio de mayoría relativa o representación proporcional, no tienen ningún problema”.

Estado Congreso quita pensiones vitalicias a magistrados del TSJ

Y es que partidos como Encuentro Solidario, que ganó en Florencio Villareal (Cruz Grande), lo mismo que el Partido del Bienestar Guerrero, que lo hizo en Igualapa y Alcozauca, así como el Partido de la Sustentabilidad Guerrerense, que triunfó en Copalillo, mientas que el Partido México Avanza, en Copala, aun cuando perdieron su registro como partido, sin embargos, sus alcaldes y alcaldesas así como síndicos y regidores no pierden sus espacios ganados.

No obstante, puntualizó que, en caso de buscar la reelección en tres años, estos alcaldes tendrían que hacerlo por otro partido que los postule ya que, para la conformación de nuevos partidos locales, la ley marca que tendrían que esperar la elección del 2027 en que se renueva el Poder Ejecutivo local y para enero del 2028 podrían conformarse nuevos institutos políticos que estarían participando en la elección de 2030.