Obras Públicas cancela el Paso Elevado "El Gigante" en Taxco

El gobierno del estado canceló la construcción de un distribuidor vial que se tenía programado en la entrada de la ciudad de Taxco y que permitiría agilizar al tráfico en la zona conocida como El Gigante donde se conectan las vías que van hacia la zona de Tetipac, la que conecta con Iguala y la que sale hacia el estado de México.

Este jueves la secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial de Guerrero emitió un comunicado en el que informa que esta obra no será ejecutada este año.

La suspensión de la obra se da en un momento muy tenso de la relación entre el gobierno municipal y el del estado luego de que el alcalde Mario Figueroa Mundo acusó que el estado se negó a prestar apoyo para la detención de los presuntos asesinos de la niña Camila, lo que derivó en que la población tomara la justicia en sus manos y linchó a la presunta responsable y dos de sus hijos.

El gobierno estatal informó este jueves que la obra del Paso Elevado "El Gigante" en Taxco se canceló porque no se contaba con toda la documentación que se necesita para una inversión de esta envergadura en la infraestructura de Taxco.

“La obra no fue ejecutada debido a que la documentación presentada no contó con el proyecto ejecutivo y no cumplían con los requisitos al cien por ciento”.

“En este contexto, la dependencia estatal informó que el Gobierno del Estado tiene el compromiso de realizar proyectos que cumplan con todos los requisitos para que se realicen obras de calidad que impacte en el desarrollo de Guerrero”.

Se resalta que el actual alcalde Mario Figueroa Mundo busca la reelección a través del partido Movimiento Ciudadano y en los últimos meses ha tenido serias críticas por desatender situaciones de inseguridad en su municipio como el que se haya ido al Tiaguis Turístico en España cuando había una situación e inseguridad en su municipio el transporte estaba suspendido por la inseguridad; también se le criticaron declaraciones en las que acusó a medios de comunicación de ser responsables de la desaparición de 12 trabajadores de este municipio.

El gobierno estatal informó que la obra no está del todo cancelada “no está descartada en un futuro, por lo que se encuentra contemplada en el Programa de Obras de Desarrollo de Infraestructura en Movilidad 2024 - 2027, con el objetivo de reunir los recursos y los requisitos al cien por ciento para la socialización y ejecución del proyecto”.

Finalmente explicaron que los recursos que estaban contemplados para la obra "El Gigante", fueron utilizados de manera transparente para otras obras de infraestructura urbana en la cabecera municipal y diversas localidades del municipio para atender la demanda social de la población.