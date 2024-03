Jacko crítica método para elegir a candidato de Morena en Acapulco

El aspirante a la candidatura por el partido Morena por Acapulco, Joaquín Badillo, lamentó que el método aplicado por la Comisión de Elecciones no haya consultado a todos los simpatizantes y más aún en lugares donde la tecnología no llega y otra cosa hubiera sido si se preguntara cada por casa.

Al emitir un posicionamiento, el diputado local con licencia, Jacko Badillo dijo que respeta con mucha madurez política la decisión que ha tomado su partido Morena donde ha militado durante los últimos 5 años.

“Lamentablemente, no se consultó a todos, hay lugares donde la tecnología no llega, no hay señal, no hay red, y por consiguiente la gente no puede ser encuestada. Otra cosa hubiera sido si se preguntara casa por casa”.

De acuerdo con el método aplicado por la Comisión de Elecciones del partido de Morena, determinó que la actual alcaldesa Abelina López Rodríguez será quien encabece los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en el municipio de Acapulco y quien los abandere como candidata a la presidencia municipal.

Aseguró que como buen demócrata que siempre he sido, no duda en la objetividad, imparcialidad y la honestidad de la dirigencia nacional de su partido.

“Cómo tampoco puedo poner en tela de juicio el liderazgo, el trabajo territorial y una trayectoria de 40 años de la compañera Abelina, a quien sin duda apoyaremos en las próximas semanas con todo lo que esté de nuestra parte para reafirmar ante los acapulqueños por qué debe ella reelegirse por un periodo más al frente del Ayuntamiento”, precisó.

Jacko Badillo precisó que en este proceso interno, en el que se inscribió con mucha emoción y responsabilidad, no lo hizo para “ver qué sacábamos o que podíamos negociar” , sino para representar la mejor propuesta para rescatar Acapulco.

“Dejamos constancia de nuestra fuerza, que tenemos un gran equipo y el trabajo que por más de 15 años hemos venido haciendo en el territorio, en las colonias, barrios históricos y comunidades, hoy se ve reflejado en la gran aceptación que tiene nuestra propuesta entre los acapulqueños”, insistió.