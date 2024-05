Firman 11 candidatos compromiso para impulsar la paz en Guerrero

A convocatoria de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, teniendo como sede la Rectoría de la Universidad Autónoma de Guerrero y con la presencia de once candidatos a senadores, diputados y alcaldes, se firmó el Acuerdo por la Paz, con el que los políticos se comprometieron a impulsar desde sus espacios acciones en beneficio de la paz para toda la población.

El Pacto por la Paz que se firmó este día es parte de la agenda por la paz que han impulsado el Episcopado de México y diversas organizaciones mismo que propone además de esta firma tener diálogos por la paz en todas las esferas de la sociedad.

Lea también: Asesinan a promotor de campaña del PRI-PAN-PRD en Marquelia

En este tenor, el Obispo José de Jesús González Hernández llamó a los políticos a que este pacto que hoy firmaron sea respetado por quienes ganen y realmente impulsen acciones en pro de la paz, llamó a la Universidad Autónoma de Guerrero a que después del dos de junio haga una convocatoria como un ente neutral para que se sigan los diálogos por la paz y se fortalezcan las acciones para que la paz regrese a Guerrero.

Recordó que hace dos años llegó a Chilpancingo y lo que reiteradamente le cuestionaron fue que si sería capaz de seguir el trabajo de pacificación que inició Salvador Rangel, “dije si, por la paz claro que sí. Tenía ganas de que iniciáramos diálogos y la universidad debe dialogar”.

Estado Guerrero ya puede revocar mandato del gobernador

Reiteró que la paz no es solamente de un sector, sino de toda la sociedad y “sobre todo aquellos que van a estar en el gobierno porque sabemos que la paz, como ya lo estamos escuchando, no es solamente un sector, nos toca a todos hacer la paz”.

Destacó que la Iglesia participa en estas acciones por la paz como una instrucción que recibieron directamente desde el papa Francisco. “Fuimos motivados por el Papa cuando le dijimos como estaba México y él nos pagó la visita viniendo a México y diciéndonos que a él le dolía mucho la frase de que hay muchos hermanos nuestros asesinados y desaparecidos y como iglesia no podemos resolverlo pero sí podemos poner nuestro granito de arena de trabajar por la paz”.

El notorio ausente en el evento fue el rector de la Máxima Casa de Estudios, Javier Saldaña, quien fue representado por la recién nombrada secretaria general María Xóchitl Astudillo, quien firmó el acuerdo y reflexionó en los trabajos que como universidad han hecho para trabajar en la paz al grado de tener en esta institución una cátedra especializada en la paz.

Además de los políticos y los convocantes el Pacto por la Paz fue signado en calidad de testigo por la señora Gemma Antunes quien es mamá de un desaparecido y se sumó a nombre de las organizaciones y colectivos de familiares de las víctimas.

Elecciones 2024 Circo, maroma y teatro, debate de candidatos a alcaldía de Acapulco

De los candidatos al senado acudió el postulado por el Movimiento Ciudadano, Mario Moreno Arcos y en representación del candidato de Morena, Félix Salgado Macedonio firmó Jesús Urióstegui García.

Moreno Arcos celebró la firma del Compromiso por la Paz, agradeció el esfuerzo de la iglesia por buscar soluciones a una problemática que duele y lastima a los guerrerenses y a los mexicanos. “Venimos en el entendimiento claro de que la construcción de la paz es una responsabilidad de todas y todos”.

“México exige, clama justicia, un país en que se ha trastocado nuestra paz, la violencia permea en todas partes, actores externos tiene que buscar involucrarse y buscar la paz cuando sería el gobierno el responsable de generar políticas públicas para que no tengamos que llegar a esto”.

De los candidatos a alcalde de Chilpancingo, acudieron Jorge Salgado Parra, de la coalición Morena-PT-PVEM, y Víctor Manuel Martínez Toledo por el partido Movimiento Ciudadano y

Salgado Parra expresó que su firma es un compromiso real no de dientes para afuera, y señaló que como políticos tienen que mandar este mensaje de paz, de seguridad, también reconoció que “hay factores externos que atentan contra la paz”.

Elecciones 2024 Yoshio Ávila: Tenemos hoy la oportunidad de rescatar Acapulco

Martínez Toledo reconoció este esfuerzo que, dijo, refleja el sentir de la sociedad que a gritos pide que se hagan estos pactos solidarios para intentar regresar paz al pueblo de México, misma que se nos fue de las manos y hasta nos fuimos acostumbrando.

El candidato a diputado local Florencio Salazar, de la coalición PRI-PAN-PRD, indicó que este evento no es religioso sino espiritual, “Debajo de la ropa tenemos un espíritu, este es un evento espiritual, me duele Guerrero, me duele México y me duele Chilpancingo los que estamos aquí somos gente comprometida que queremos la paz porque no creo que haya alguien que quiera seguir nadando en sangre y viendo madres llorar y niños sin padres”.

Bonifacio Montufar Mendoza, aspirante a diputado por los partidos PAN-PRI-PRD, señaló que en Chilpancingo, Guerrero y México se necesita aplicar la ley. “Mano dura con lo que se necesite y sensible con lo que se requiera”

Destacó que en Chilpancingo se tieneN 80 policías, cuando se debería tener al menos 300 para cumplir con la normatividad.

Asistieron también Barragán Adame Inocencio, del ¡Partido Bienestar Guerrero; Sara Salinas Bravo, del municipio de Eduardo Neri; del partido México Avanza, Yesi Gutiérrez Dominguez; Joel Eugenio Flores de Movimiento Ciudadano, y Marco Antonio Ramírez Nieves del Partido del Bienestar Guerrero.