Candidatos por la CDMX refuerzan discursos sobre seguridad y agua

Los tres candidatos a jefe de Gobierno de la Ciudad de México centraron sus últimos discursos públicos en seguridad o agua y desatendieron lo relacionado con la corrupción, tema que debatirán hoy.

El Sol de México contó las veces que los políticos mencionaron seguridad y agua, durante las reuniones y recorridos vecinales del lunes 15 al 20 de abril, antes del segundo debate.

Clara Brugada, candidata de Morena-PT-PVEM, tuvo 10 eventos públicos. Seguridad fue la palabra que más dijo en 112 ocasiones. La mayoría las declaró el 16 de abril cuando presentó su plan de seguridad.

Ese día también visitó la alcaldía Azcapotzalco. Además de repetir sus propuestas en materia de seguridad, prometió que la colonia Obrero Popular será la más videovigilada de esa demarcación. "Vamos a recuperar Azcapotzalco, vamos a ganar esta alcaldía y vamos a transformarla", dijo.

La segunda palabra más mencionada por Brugada fue mujer. La dijo en 68 ocasiones, la mayoría el 18 de abril en un encuentro con vecinos de Venustiano Carranza.

“Las mujeres no nacemos sabiendo cuidar, aprendemos, y no solo las mujeres debemos aprender a cuidar. Necesitamos que cambien las cosas en el mundo porque en este mundo todas las mañanas muy temprano se levantan las mujeres bañan al mundo, lo peinan, lo arreglan y lo mandan al trabajo o a la escuela. Y van y brillan a costa de las mujeres que se quedan encerradas en cuatro paredes y entonces esto no es justo”, señaló.

Agua fue su tercera palabra más destacada. De las 67 veces que la dijo, 19 se concentraron el 18 de abril en una asamblea en la colonia Infonavit de Iztacalco. “Vamos a resolver (la crisis hídrica) bajo una perspectiva sustentable. Se pierden millones de litros de agua de lluvia y queremos rescatar el agua de lluvia para beneficio de la ciudad, así que vamos a recuperar la vocación lacustre de esta ciudad”, indicó ese día.

La palabra corrupción la dijo 11 veces. Ese mismo día, en la colonia Barrio San Miguel en Iztapalapa, aprovechó para hablar del tema. “Lo peor de los contrincantes, lo peor, es que representan la corrupción. Cuando hablamos de cartel inmobiliario significa la corrupción hecha entre los grandes desarrolladores inmobiliarios y funcionarios corruptos de la Alcaldía Benito Juárez que a cambio de construcciones de más obtuvieron dinero o propiedades”. refirió.

Salomón Chertorivski, de Movimiento Ciudadano, tuvo en el mismo periodo tres eventos públicos y dos privados. La palabra que más mencionó también fue seguridad.

El lunes 15 de abril firmó el Compromiso para la construcción de paz en la Ciudad de México. “Estoy convencido que si hay un punto de la agenda mexicana que necesita diálogo, acuerdo, es precisamente este: seguridad y paz. Todos lo hemos visto, oído y vivido, no es lo mismo hablar y gesticular desde la oposición que desde el gobierno”, aseveró.

También declaró que las acciones de seguridad pública en la capital del país deben realizarlas la policía local y no la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, pues éstas son requeridas en otras zonas del país.

Agua fue la segunda palabra que más dijo. En un diálogo con la Cámara de la Industria Restaurantera (Canirac) habló con los empresarios sobre su responsabilidad en la cadena de cuidado del agua. “Creo que sí, hay muchas medidas en donde la industria podría dar un paso adelante y podría ser amiga del agua y les daría mucha credibilidad y razón para defenderse después cuando alguien les llegara a decir ‘pues cierren el agua, ¿no?”.

Chertorviski resaltó que es parte fundamental resolver el tema del agua en esta ciudad, con acciones serias y contundentes, con una visión de inmediatez pero pensando en soluciones para las próximas generaciones, no solo para esta elección.

La tercera palabra más mencionada por el emecista fue violencia y también ocurrió durante la firma del compromiso para la paz.

El tema de la corrupción lo abordó en cinco ocasiones. “Yo estoy comprometido a tener el programa más ambicioso de desregulación y de facilitación (para trámites) hoy la tecnología nos permite hacerlo bien y con transparencia, pero pues le tenemos que entrar juntos”, dijo en el diálogo con la Canirac.

Santiago Taboada, candidato de la alianza PAN-PRI-PRD, tuvo como prioridad el agua. Mencionó la palabra 53 veces y aprovechó para abordar la contaminación del líquido en la alcaldía que solía gobernar.

“Hoy el agua es un tema, hoy ha sido un tema mediático, hoy prácticamente a tres semanas no nos pueden decir qué tan contaminada está el agua en la Ciudad de México hoy después de tres semanas no nos pueden decir el origen de una tragedia medioambiental”, declaró en un encuentro con la comunidad libanesa.

Seguridad fue su segundo tema, pues dijo la palabra 33 veces. El 17 de abril visitó la colonia Campamento 2 de octubre, una de las más inseguras de Iztacalco.

Taboada inició el recorrido por los callejones de la colonia que estaban tapizados con propaganda de Morena. Un grupo de habitantes afines a Morena, arremetieron contra los simpatizantes aventándoles huevos y provocándolos. “Aquí estamos, estamos caminando, nos estamos metiendo a las casas. Aquí hay un problema grande de espacios públicos y de inseguridad”, comentó Taboada al finalizar el recorrido.

Sobre las palabras transparencia y corrupción el candidato sólo mencionó dos veces cada una. El 16 de abril en una reunión con el sector inmobiliario. “La Ciudad de México ha perdido competitividad, somos la tercera entidad con más corrupción y la segunda con mayor índice de corrupción”, fue la mención al tema. Con información de Karla Mora, Gloria López y Dana Estrada