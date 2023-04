Un tigre y un jaguar llegan al Museo La Avispa

Un enorme niño vestido con atuendo de tigre, que sale de una ventana para alcanzar a una avispa, y una niña que interactúa con un jaguar que sale desde otra de las paredes del mismo edificio del museo la avispa es la propuesta plástica visual del artista David de León, que adornará el museo interactivo en Chilpancingo.

El artista que actualmente se encuentra pintando el enorme mural, relató que fue contactado por la directora del museo interactivo para que se le diera una nueva imagen al museo interactivo “la Avispa”, y lo que más le gustó y le animó a tomar el proyecto fue la confianza que la funcionaria depositó en él, “me dijo pongo en tus manos toda la creatividad, confió en ti y se que no decepcionarás a todo el pueblo de Guerrero porque este museo es representativo del estado”.

Explicó que el único lineamiento que le dieron es que la temática que se colocara tenía que ser alusivo a los niños, entonces él decidió que fuera un niño y una niña los que se plasmaran en esta obra, el niño estará interactuando con una avispa y la niña con un jaguar.

“La confianza que me dieron me ha permitido hacer una propuesta con una técnica que no había utilizado y a ésta se le conoce como Anamorfismo y su peculiaridad es que observándola desde una perspectiva particular se observa con una mayor profundidad y da la sensación de ser tridimensional y que el niño efectivamente sale del edificio, lo mismo que el Jaguar”.

El pasado martes se inició con la elaboración del mural, que en este momento tiene un avance de aproximadamente un 25 por ciento, pero que ya muestra lo que será el niño con la ropa de tigre, extendiendo la mano con la que tratará de alcanzar a una avispa que es el símbolo de la ciudad de Chilpancingo.

David de León es el artista detrás de esta obra. / Foto: Juan Manuel Molina | El Sol de Acapulco

El artista explicó que el jaguar parecerá que se encuentra dentro del muro y la niña interactúa con él, se colocará una marca desde donde se tiene la perspectiva correcta a fin de que desde ahí se tomen las fotografías, quienes asistan a este museo.

“La directora tiene la intención de innovar, de regresarle el atractivo, y reposicionar este espacio por eso el interés de pintarlo de esta forma”.

David de León es originario de la Cista Grande de Guerrero y radicado en el puerto de Acapulco, estudió la licenciatura en diseño gráfico y ha desarrollado una técnica personal en el arte urbano, con la que ha representado a México en festivales internacionales, de los que ha ganado bienales y diversos reconocimientos, tiene estudios en gráfica que cursó en Florencia Italia y decenas de cursos y talleres en los que se ha formado al lado de grandes pintores y escultores.

Ha expuesto en diversos países y museos, pero a decir de él mismo el mural que desarrolla en el museo la Avispa es la obra más importante que ha hecho en su vasta carrera.