Con un perro o gato, somos las personas más afortunadas

Hola, ¿si sabías esto, de éstos animalitos?

Porque se han acostumbrado a vivir con los humanos, pero si observamos bien su comportamiento, nos enseñan muchas reglas de orden, de disciplina y de respeto. Para ellos, no importa a la hora que llegues, ni como llegues, si tu carácter no es nada bueno, ellos te darán siempre la bienvenida, después que te dan la bienvenida, se van a un rincón a esperar a que te calmes.

Hay veces que al humano le gritan un insulto, "Eres un burro" y si supieran que un burro es uno de los animales, más trabajadores e inteligentes que hay y siempre al llegar a su encierro, después de trabajar todo el día en el campo, lo primero que hacen es rebuznar, o sea, saludar a la manada, a todos sin repelar porque no le han dado de comer y tomar agua.

Para él, saludar a la manada y decirles que está bien, es lo más importante y comparando a un humano que llega cansado o asoleado o que fueron muchas horas de trabajar, creo la familia, se quiere meter hasta abajo de la cama, para no ser parte de ese mal genio que trae y que no es culpa de nadie, el perrito y el gatito, también se refugian con la familia, porque si no, la patadota que les darán, será muy dolorosa, aún así ellos, se van pegando despacio al humano enojado, para absorber lo negativo que traen y en un rato, ya se tranquiliza.

Demos gracias a ellos por indicarnos que hay que ser puntuales, dadivosos, cariñosos y leales a la familia. Felicidades a quien tenga un animalito y que le den mucho amor también.

Cambio el tema por algo super urgente: Las Abejas. Tenemos que protegerlas, enseñar a los niños, como ponerles en casa un plato con un poco de manzana molida y con agua, no más de 6 Centímetros de profundidad, moviendola seguido para que ellas tomen agua y el jugo de la manzana. Ellas viven máximo 40 días y el máximo que producen de miel, es una cucharada. Pero hay un insecticida que las está matando, se llama Neonicotinoides, hay que evitar que la abejas mueran. Recuerda que sin abejas, no hay vida. Así como ellas nos dan vida, es nuestra responsabilidad salvarlas. Platiquen a los niños y muchos se harán responsables de ellas. Con todo mi cariño y respeto.