La Navidad para los perros es peligro y sufrimiento

La More, camina entre los carros de la Avenida Insurgentes, los esquiva, a veces pareciera que la van a atropellar pero siempre se quita al último momento, ha aprendido que cerca del mercado puede conseguir alimento y agua, sin embargo para el frío de las madrugadas, no consigue refugio, por lo que se mete bajo los autos estacionados, por ello la atropellaron y le dejaron una pata fracturada, ella es un perro de raza criolla de aproximadamente 5 años y uno de los 95 mil perros en situación de calle que viven en Chilpancingo.

De acuerdo con expertos en el tema canino, la época de Navidad es la más complicada del año, para el mundo animal, primero porque los descensos en la temperatura les provocan afectaciones como por las que llegan a sentir rigidez muscular, temblores, torpeza, respiración lenta, sequedad en la nariz e, incluso somnolencia.

Pero esa puede ser la parte menos problemática pues la temporada navideña trae consigo que muchas personas decidan comprar animales para venderlos como mascotas y en unos meses terminarán en la calle, en las azoteas o confinado a un rincón de la casa atados y sin maltratados.

De acuerdo con la defensora de los derechos animales, Magdalena Esparza Gervacio, de las mascotas que se regalen durante las fiestas navideñas el 60 por ciento estará abandonada para el mes de abril o mayo.

“La estadística indica que en entre abril y mayo se registra el mayor número de abandono de las mascotas porque luego de tres meses los cachorros ya crecieron y dejan de ser el juguete de los niños, por ello el llamado que se está haciendo es que no se compren mascotas para regalar, que regalen muñecos de peluche o que adopten un callejero para darle amor”.

Agregó que la Navidad que para los seres humanos es tiempo de compartir sonrisas, de fomentar la unión familiar, detener las guerras y dar mucho amor, lamentablemente para los perros es una época de frío, de enfermedades, de soledad y muerte.

Local Piden Protectoras de Animales prohibir uso de pirotecnia

La More es una perra que diario se le ve caminando cerca de la avenida Insurgentes renguea de una pata porque ya fue atropellada una vez y su navidad será tortuosa, porque el frío se insertará en la fractura de su pierna y le agudizará el dolor, además esta temporada or los descensos de temperatura podría tener enfermedades respiratorias.

Y es que el sistema respiratorio de perros es sensible al frío y de acuerdo con veterinarios de Chilpancingo en esta época se diagnostican muchos casos traqueobronquitis, neumonía, faringitis y laringitis, asimismo se ven muchos casos de moquillo, y la tos de las perreras, y lamentablemente en el caso de los animales callejeros la mayoría de las veces no tienen acceso a servicios médicos, y los padecimientos tiene que curarse con la propia resistencia del cuerpo o perderán la vida.

Cifras del Centro de Control Canino de Chilpancingo establecen que en esta capital se tiene más de 95 mil perros viviendo en situación de calle, o semicalle, esto es que muchos de los animales tiene un humano, que lo alimenta pero sigue viviendo en la calle.

Local Niños piden no más disparos en festejos decembrinos

“Por favor, no regalen mascotas en navidad, no regalen seres vivos que después se quedarán en la calle, no permitan que la alegría de la navidad se convierta en el tormento de un animalito, y recuerda que el amor no se compra de adopta”.

La defensora de los derechos de los animales expresó además que por si el clima, las enfermedades y el abandono fuera poco, los perros enfrentan otro problema que es el ruido de los cohetes, mismo que les genera ansiedad y mucho estrés porque los animales reaccionan con miedo ante el estruendo que se produce sin que ellos lo esperan y sin que sepan de donde proviene.

“El miedo es un mecanismo de adaptación y supervivencia que tienen los animales ante situaciones peligrosas, por eso es normal que se espanten y si no tiene un refugio la situación es peor”, concluyó Magda Esparza