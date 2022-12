Ser diferente es la fortaleza del Payaso Chavelín

Ser de muy corta estatura y con problemas de articulaciones, que no le permitieron desarrollarse físicamente igual que el resto de sus compañeros, le generó haber sufrido de burlas, acoso y maltrato durante su niñez, sin embargo su fortaleza mental le permitió a Marcelo Castro, que de esos malos momentos sacara las ideas que dieron vida al Payaso Chavalín, un personaje del que hoy se siente orgulloso, y se convirtió en su modus vivendi.

Marcelo Castro de la Cruz, hoy es un adulto de 40 años, con el corazón de un niño de 10, está casado y ha procreado dos hijos, a los que le gusta llevar a la escuela tomarlos de la mano y espera que alguien les diga que le presenten a su hermanito, le gusta tomar la vida de forma amable y cada vez que alguien quiere insultarlo por su físico simplemente le responde con Chistes.

Desde los 14 años conoció el mundo del maquillaje, cuando se empezó a pintar para participar en espectáculos callejeros, hacía comparsa con sus parientes y subían a los entonces camiones de la ruta de la Colonia del Pri y la Normal (las únicas dos rutas que en algún momento tuvieron camiones de transporte público).

Lee también: De taquero a payaso en la Costera Miguel Alemán

"La primera vez que me pintaron me subí al camión y me quedé mucho, no pude hacer los diálogos que ya teníamos previstos, pero eso me sirvió para empezar a mentalizarme y empezar a ponerle más ganas y hacer las rutinas que cada vez me fui aprendiendo mejor y mejorándolas cada día".

Chavalín "es el único payaso que se pone a la altura de los niños para hacerlos reír, pues un pequeñín de ocho años ya casi me anda alcanzando", señaló el payaso mientras cubría con maquillaje su cara y frenó para lanzar una carcajada.

Dijo que el oficio de payaso es muy noble porque puedes ganar bien en poco tiempo, sin embargo también es muy cruel, porque no importa cuál sea nuestra situación emocional tenemos que salir a reír y hacer el Show, "a veces andamos como la paleta payaso, bien sonrientes por fuera pero con el palo atravesado, por ejemplo un día que falleció el papá de mi papa y yo no pude estar porque tenía una presentación en Petaquillas, llegué y me dijeron creí que no vendrías y enviarías a alguien, sólo le dije, la Chamba es así y el Show tiene que seguir".

Chavalín aseguró que el maquillaje es como una armadura que los transforma, y les permite estar en un mundo paralelo pero cuando se lavan la cara, los problemas ahí siguen y hay que enfrentarlos, "si tu mujer está enojada, te pintas, tienes que trabajar, reír, hacer las rutinas, pero al finalizar tu mujer sigue enojada".

El trabajo de payaso a Chavelín en el cuarto de siglo que lo ha practicado, la ha dejado muchas satisfacciones, por ejemplo el haber ido a comunidades indígenas donde no hablan español a presentarse, "ahí tenemos que hacer rutinas con caídas, con más aspectos visuales, y sólo si es necesario decirles algo, como pedir aplausos, nos ayudaban los traductores".

Resaltó que ha recorrido prácticamente todo el estado, la sierra, en comunidades que están colindando con el municipio de San Miguel Totolapan y Tlacotepec, la Costa Chica, la Montaña, e incluso fueron hasta Putla Oaxaca.

Un chiste rutinario en su vida

El Payasito resaltó que su trabajo le ha permitido enfrentar el bullying de manera positiva, por ejemplo cuando alguien le dice que está enano, el responde que no es su culpa que la responsable es su mamá, porque siempre le recomendaron darle Danonino para que creciera pero ella se equivocó y le dio "Chiquitín", con eso seguro generas una sonrisa y dejan de molestar.

Al cuestionarle sobre su estatura señaló que no sabe exactamente pues él decidió que no se va a medir porque a los que miden debe ser a los muertos, tampoco quiso saber el motivo de haber quedado chaparro y con problemas en las articulaciones, "Nunca he ido con el médico así soy y todo lo demás no importa".

Chavalín es el único payaso que se pone a la altura de los niños para hacerlos reír./ Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

Día del Payaso

Mientras se cubre el rostro con el maquillaje, Marcelo Castro de la Cruz, comentó emocionado que este viernes tendrán sus actividades por el día del Payaso, que incluirá un desayuno que algunos de sus compañeros gestionaron a cambio de un Show, asimismo tendrán una misa en la que acudirán a la catedral a dar gracias a Dios por haber tenido trabajo y luego harán presentaciones en el zócalo donde también tendrán cursos de globoflexia y otras artes de payasos.

Tecnología

Dentro de la charla cuestionamos a Chavalín cómo ve el mundo, qué opinión le merece que los niños estén pegados a la tecnología como celulares y computadoras, "yo les pido siempre dejar un poco sus aparatos y despertar, estar atentos y participativos".

Indicó que él ha dado cursos de globoflexia para que los niños y jóvenes tengan una actividad diferente, que no estén pensando cosas malas, que no actúen para cosas destructivas, porque tengo mis hijos y ojalá también ellos encuentren un camino de bien siempre en su vida.