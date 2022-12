De taquero a payaso en la Costera Miguel Alemán

Con su rostro a medio pintar, un silbato y malabares que hace con sus manos y unos aros, desde hace cinco años el payaso "Turbo", se dedica a sacar los aplausos y la alegría a la gente que circulará en a bordo de sus vehículos sobre la Vía Rápida y la Costera Miguel Alemán a cambio de una moneda.

Antes de salir a las calles vestido de payaso para seguir teniendo recursos para su familia, "Turbo", se dedicó a la venta de tacos, actividad que dejó por problemas familiares y la falta de recursos para seguir en este comercio, donde tardó más de diez años.

Su espectáculo de malabarismo, risas y aplausos, no tarda ni dos minutos, debido a que se instala en el entronque de la Vía Rápida y la Costera Miguel Alemán durante los escasos segundos que dura el semáforo en color rojo, tiempos en el que también pasa puerta por puerta de cada vehículos que se detiene.

"Tengo cinco años de payaso, quiero divertir a la gente darles lo mejor de lo mejor, aún cuando algunos no me den una moneda luego de haber terminado mi espectáculo como payaso en la calle, no importa porque tengo la satisfacción de causar una alegría para la gente, se satisface ver a niños que disfruta de lo que hago, muchos de estos me dan la moneda que necesito para mi familia", dijo.

Trabaja en los semáforos sorteando vehículos. / Foto: Abraham Martínez | El Sol de Acapulco

Para "Turbo", recorrer vestido de payaso las calles de la ciudad son su sustento de vida, no se cansa a pesar de los candentes rayos de sol y el fuerte calor que este provoca al momento de aprovechar el semáforo para divertir a la gente con un espectáculo que asegura no es de gran calidad, pero si de alegría y de satisfacción.

"Quiero causar alegría para que la gente se controle, además me da gusto calmar a la gente que hace causa problemas, la risa es la mejor medicina para alegrar el alma", aseguró "Turbo" el llamado payaso de las calles.

A las 6:00 de la mañana sale de su casa ubicada en unas de las calles de la parte alta del centro de la ciudad, empieza a caminar hasta la Vía Rápida para sacar su pequeña bocina que es parte de su show con el que llama la atención de todos los conductores que detienen la marcha de sus vehículos cuando el semáforo de ese crucero se coloca en rojo.

"Turbo", es originario de este destino de playa, y durante su trayecto de vida a realizado diferentes trabajos el último de estos taquero donde duró más de diez años.