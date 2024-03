Calor provoca afectaciones de la piel, diarreas y conjuntivitis

Con la llegada de la estación de primavera que empezó el pasado jueves, lega también un incremento de progresivo en la temperatura, esto como consecuencia de que los días tienen una duración mayor y asociado a ello en el ser humano repercute con enfermedades estacionales, como las diarreas.

La llegada de la temporada de calor ha generado una disminución sustancial en la incidencia de casos de dengue porque el ambiente se encuentra seco y no hay condiciones para que el mosco transmisor se reproduzca señaló la médico, América Hinterholzer Rodríguez, sin embargo se generan condiciones para que se produzcan enfermedades diarreicas especialmente porque el calor acelera el proceso de descomposición de los alimentos.

Lee también: Salud Guerrero alerta por aumento de infecciones gastrointestinales

“Las altas temperaturas en el ambiente favorecen la diseminación de las bacterias que provocan distintas enfermedades especialmente diarreicas infecciosas”.

El calor descompone rápidamente los alimentos. / Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

Albercas poco recomendables

La médico explicó que los propios calores hacen que muchas personas acudan a divertirse en albercas o en las fuentes danzarinas que se tienen en varias partes de la ciudad, sin embargo es poco recomendable que lo hagan o deben tener mucho cuidado porque en las albercas o fuentes están las condiciones propicias para la transmisión de hongos.

Además casos como las fuentes danzarinas en las que el agua no tiene un tratamiento especialmente los niños podrían enfermar del estómago pues no cuidan que el agua no ingrese en su boca o su nariz, “si vamos a una alberca vas a encontrar niños jugando el agua con su boca y eso es casi seguro que derivará en una infección estomacal, pues dentro de la alberca están personas que tiene heridas, que descaman la piel, que tiene hongos, incluso que hacen sus necesidades fisiológicas dentro del agua”.

En de calor se incrementan las diarreas. /Foto: Cortesía Salud Estatal.

Hinterholzer Rodríguez explicó que ante la temporada de calor es necesario tomar muchas previsiones para no enfermar de deshidratación que puede afectar la piel en la que se presentan afectaciones en forma de salpullidos, granos o descamaciones de la piel.

Asimismo el intenso sol que se tendrá en los próximos días podría generar daños en los ojos, causando conjuntivitis, irritaciones o infecciones en el ocular.