Música de un guerrerense está en los libros de texto y películas

Nunca estudió música, tampoco algún curso sobre la forma correcta de escribir poesía o canciones, todo lo aprendió de oídas y afinando el sentido, sus canciones se encuentran en un libro de texto gratuito, en películas de cine estadounidense, y han acompañado muchos movimientos sociales, Lenin Fernández, es licenciado en Filosofía y un talentoso cantautor.

Lenin Fernández asegura que nació en Acapulco por equivocación o accidente porque su corazón tiene un especial arraigo por Taxco de donde es originaria toda su familia, “nací en Acapulco porque mi papé participó en el movimiento guerrillero que encabezó Genaro Vázquez, por eso viajaba frecuentemente a la costa y en particular al puerto de Acapulco”.

La formación ideológica de su padre permitió que desde su infancia tuviera contacto con música cargada con alto contenido social, como la que interpretaba Víctor Jara, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, José de Molina, Gabino Palomares, ´”esa es la música que acompañó mi infancia y de ellos fue que me surgió el gusto por temas con contenido social, con letras de protesta contestatarias, porque incluso lo decía el Che Guevara, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica”.

En el 2015 Lenin Fernández fue detenido de manera arbitraria por la policía federal en la región de Costa Grande, entonces todas las organizaciones sociales salieron a exigir su inmediata libertad, una vez que lo lograron reveló que en su detención lo único que le exigieron fue dejar de apoyar a los padres de los 43 a los que acompañó en una gira por toda la república.

El cantautor asegura que el tema que compuso para los familiares de los 43 a la que tituló “Hijo desaparecido” o “Hasta encontrarte”, es uno de los temas que más simboliza su carrera artística, este tema lo interpretó cientos de veces durante las movilizaciones en la lucha por la presentación con vida de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre del año 2014.

“Era su primer año, el que quería ser profesor, pero el estado maldito me lo desapareció”, reza la canción dedicada a los 43 desaparecidos, de los que hasta el momento no se ha logrado esclarecer su paradero y la que ocasionó que Lenin Fernández fuera detenido.

El taxqueño explicó que no sólo interpreta música de protesta también hace canciones de amor y temas con los que se refiere a festividades culturales.

Su trabajo es apreciado internacionalmente. / Foto: Cortesía | @Lenin Fernández

Inclusión en el libro de texto

El año pasado durante la feria del jumil que se realiza en el cerro del Hixteco en Taxco, él participó en la festividad, al finalizar sus interpretaciones, unas personas que le dijeron que venían de la UNAM haciendo investigación sobre la feria y le preguntaron si podían incluir sus temas en un libro, él sin dudarlo respondió que sí, pues siempre ha considerado que la música él la escribe pero pertenece al pueblo.

“Ahora con agrado me entero que fue incluida en un libro de texto gratuito de segundo grado de múltiples lenguas, y de verdad que si mi música sirve para cualquier tema educativo me doy por bien pagado por todo lo que he hecho”.

La canción que se incluyó se llama la Feria del Jumil, se integra al libro mediante un código QR, que se debe escanear para que te de un vínculo a la interpretación musical, este código se encuentra junto a textos en los que se explica que antes de la conquista española los alimentos incluían insectos como el Jumil.

La canción es una parodia de lo que ocurre con las personas que van a la feria del jumil y las peripecias que pasan por quedarse a dormir en el cerro.

En el año 2022, Lenin se enteró que en Taxco se filmaba la película “Amar sin Miedo” de Juan Frausto, consiguió su teléfono del productor y le marcó para ofrecerle sus composiciones.

“Le llevé nueve temas de esos eligió dos, que se incluyeron en la música de la película, después nos vimos en la ciudad de México y en el camino compuse otro tema que al escucharlo Juan Frausto indicó que le gustó y también lo incluiría en la grabación”.