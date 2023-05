Las cortinas de Macrina adornarán las casas de muchas madres

Aunque la mayoría de las mujeres que son madres, esperan ansiosas que llegue la fecha del 10 de mayo para poder disfrutar de las festividades del Día de las Madres, doña Macrina Alarcón Nájera, lo que desea es que pase esa fecha y finalmente el día 11 concluya su jornada de trabajo que inició desde el mes de enero y finalmente disfrute de las ganancias que la festividad le dejará, ella al igual que dos de sus cuatro hijos se dedica a la elaboración de cortinas artesanales.

Sus manos han logrado la habilidad de cortar con gran destreza trozos de papel que dobla, enrolla y tuerce, hasta lograr hermosas formas de flores, que luego se colocan en lienzos que ofrece para adornar la puerta de las madres a las que se festeja.

Doña Macrina relató que afortunadamente la venta de cortinas es una actividad en la que trabaja junto a sus hijos y de esta manera no los disfruta sólo un día sino todos los días. Desde el mes de enero doña Macrina invirtió su capital en la compra de paquetes de papel crepé y china, con ellos inició a elaborar flores de diversos tipos y formas, que fue guardando en cajas hasta finales del mes de marzo.

Gran variedad y colores./ Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

Al iniciar abril se dedicó al armado de las cortinas de papel, para tener todo listo y este 8 de mayo se instalaron en la Alameda francisco Granados Maldonado a ofrecer el resultado de su esfuerzo de meses.

“Logré armas 65 cortinas, de diversos tipos, tengo con flores corrugadas, con rosas, con margaritas y otras flores de hojas grandes que se hacen con papel américa, y todas de diversos colores para que el cliente encuentre variedad y le guste lo que se lleve”.





Local ¡Llévelo... si puede! Suben hasta 2 mil pesos los arreglos florales

La mujer de 65 años comentó que desde hace 17 que aprendió a elaborar estas cortinas en un curso que se les dio en las instalaciones de la feria, sus creaciones las vendió dos años en su casa y después buscó la forma de poder instalarse en el centro de la ciudad.

Cobro elevado

Con perceptible pesar, doña Macrina estableció que este año lo vislumbran complicado por dos situaciones, la primera es que el material está muy caro, “antes de la pandemia comprábamos a 19 pesos el paquete de 10 piezas de papel crepé, hoy está entre 45 y 50, igual el silicón subió mucho y todo lo que ocupamos está más caro, mientras que las cortinas no podemos subirles mucho”.

Adicionalmente a lo caro que está el material, la mujer indicó que el gobierno de Chilpancingo les incrementó el cobro de pisaje, “en el gobierno de Toño Gaspar unos años nos lo condonaron porque todas las que venimos a vender también somos madres y fue el regalo del alcalde, en otros nos cobró 100 pesos por tres días de venta, ahora con la presidenta que pensamos que por ser mujer sería más sensible nos subió a 100 pesos diarios para poder vender”.

Desde hace 17 que aprendió a elaborar estas cortinas./ Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

Festejo con mis hijos

El festejo de doña Macrina será el 10 de mayo, pero por la tarde ya que el mero día aún se vende algo aunque la venta principal es el nueve para que muy temprano las mamás tengan su puerta adornada.

“En mi caso ya no me ponen cortina porque dicen que yo las hago, pero me llevan flores, compramos comida ya hecha y nos la pasamos todo el día juntos mis cuatro hijos, tres mujeres y un varón, que gracias a Dios son buenos hijos y están conmigo en esta fecha”.