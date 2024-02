Kiara, la perrita que llegó con Otis a la colonia Icacos de Acapulco

Vecinos de la calle 11 de la colonia Icacos adoptaron a la perrita Kiara, que llegó después del huracán Otis y le han brindándole alimento, cuidado y cariños, el cuál ella les ha correspondido igual ofreciéndoles su compañía cada vez que salen a realizar una actividad fuera de casa.

Después del huracán Otis, muchos perritos y gatos deambulan por las calles al no saber dónde está su hogar o no encuentran el camino a casa y otros no son buscados por sus dueños.

Pero el caso de Kiara, esta pequeña perrita de ojos azules claros, que llegó a la calle 11 se encontró con buenos vecinos y al ver que no tenía dueño, le dieron un hogar y entre todos la alientan y le dan agua.

Kiara como una buena perrita agradecida y fiel, sabe quién le da de comer, agua y cariño y ella les responde brindando un poco de su compañía cuando salen de casa y los recibe por las tarde.

Lee también: Recompensa de 50 mil pesos por asesina de la perrita Esmeralda

Odilia Gonzaga Pineda, vecina de la colonia Icacos relató que Kiara llegó a otro día del huracán Otis, “amaneció aquí en la calle la perrita y de ahí ya no se fue, se ha quedado con los vecinos”.

A pesar de qué una vecina de la calle 11 adoptó a Kiara dándole un espacio adentro de su hogar, ella aprovecha que la puerta está abierta y se sale a recorrer las calles, “le gusta vagar”.

Kiara acompaña a los vecinos cuando salen de sus casas. / Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco

Incluso, la perrita Kiara como agradecimiento va a dejar todos los días a su madre adoptiva a la parada ,que está sobre la costera Miguel Alemán y afuera de lo que antes era la discoteca Alebrije, cuando sale de compras al centro.

Doble Vía ¿Ya lo conoces? ¡Es Max, el perrito influencer de Tlapa!

Kiara espera que su nueva dueña que la adoptó se suba al camión y una vez que la perdió de vista, ella regresa a la calle 11 y se pone a jugar con los perritos del lugar.

Está pequeña perrita fiel y agradecida recorre al acompañar a su dueña cinco cuadras para regresar después a su casa donde fue adoptada.

“La perrita es cariñosa, ve a las personas que saben que le dan de comer y la sigue. Ella se va detrás y después regresa”.

Odilia, comentó que entre el vecino o la vecina le ofrecen su plato de croquetas y agua y cuando llega la dueña que la adoptó se mete a la casa y a otro día igual se vuelve a salir a vagar por las calles o acompañar a las personas a la parada.

“Ella se queda un buen rato en la parada de autobús y cuando le hablan para darle cariño también los acompaña”, relató la vecina Odila.