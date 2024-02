¿Ya lo conoces? ¡Es Max, el perrito influencer de Tlapa!

Max pasó a ser un perrito de la calle, donde después de curarse de Cáncer de su cara, ahora es todo un influencer y tiene su club de fans en su página de Facebook donde ha logrado obtener más de 51 mil seguidores.

Max es un perrito de la ciudad de Tlapa de Comonfort, este municipio considerado el corazón y la puerta de la Montaña de Guerrero; pero este pequeño can es un aventurero pues le gusta viajar y cuando se escapa se sube a las combis, que brindan el servicio del transporte público y aprovecha para recorrer las colonias y después se regresa obligado cuando es buscado por su dueña en Taxi a su hogar adoptivo.

No le importa tener su patita mala, luego de que un carro lo atropelló, pues eso no le impide de andar de “pata de perro” por todo las colonias de Tlapa de Comonfort.

Max tiene una muy peculiar cama donde descansa mientras su amita trabaja. / Foto: Cortesía | @Club de fans de Max

Marfeli Ríos Sánchez es la mami adoptiva del perrito Max, quien además ella en su labor de rescatista ha fundado el refugio “Peludos de la Montaña” donde alberga 35 perritos rescatados de la calle, del maltrato y algunos enfermitos.

Marfeli recibió una llamada anónima donde le avisaron que había un perrito de la calle con su carita desecha y a otro día acudió a buscar a ese perrito que estaba triste, desnutrido, tirado en una llanta y en su rostro tenía un gran tumor.

Al Max le gusta irse "de pata de perro" y sube a las urvans para ir a pasear. / Foto: Cortesía | @Club de fans de Max

Debido a la gravedad en la que se encontraba el perrito al que bautizo como Max, lo llevó a la veterinaria donde le diagnosticaron cáncer en su rostro e inicio un tratamiento de 14 quimioterapia.

Marfeli empezó a pedir ayuda para pagar las quimioterapias ya que tenían un costo de mil 800 cada una y se recuperó completamente.

Su caso de cáncer en el rostro conmovió a muchos habitantes en Tlapa, quienes de inmediato apoyaron para que se salvara y su mami adoptiva Marfeli le creó su página de Facebook “Club de Fans de Max”.

Este pequeño peludo se ha vuelto un influencer de las redes sociales donde tiene 51 mil seguidores de Guerrero, Monterrey, Tamaulipas, Ciudad de México entre otros estados del país; pero también de Venezuela, Chile, Perú, Argentina, Estados Unidos y otros.

Le gusta andar "de pata de perro"

Max, este pequeño perrito que le gusta andar de vago y es conocido por todo Tlapa, ha formado su pandilla y trae a sus compañeras esmeralda y negrita.

A veces Max va al rescate de perritos maltratados y se ha ganado que su mami Marfeli lo consienta con comprarle sus sobrecitos de comida, el cuál comparte con sus amigas Esmeralda y Negrita, también le compran su torta de Jamón o Salchicha, su gelatina y su nieve, que cada vez que oye la música que trae el carrito de los helados se vuelve loco.

Marfeli, relató que ha llevado a Max a una clínica veterinaria en Puebla para practicarle una cirugía de emergencia y salvarle su patita que le fue lastimada por un taxi, pero a pesar de que le han puesto clavos no quedó bien.

Max venció al cáncer y ahora es toda una celebridad. / Foto: Cortesía | @Club de fans de Max

Pero eso no le ha impedido para que Max se escape y se suba a las combis, “Max es súper aventurero; en un ratito que lo suelto porque a veces lo amarro para que no se me vaya, pero me descuido y en un abrir y cerrar de ojos y reviso cámaras y ya se subió a una combi”.

Tiene récord escapando

“Si Max ve la combi parada y tiene la puerta abierta, él se sube y si tiene asientos vacíos ahí va sentado y ya cuando se baja de la combi anda correteándolo los taxis porque se quiere subir a uno. Luego me avisan de que Max anda en tal colonia y pido que me lo manden y llega al negocio en Taxi”.

Max se escapa cinco veces en la semana y Marfeli tiene que estar pagando los viajes en taxi de este perrito aventurero, donde a veces no se quiere bajarse del trasporte público.

Marfeli, quien ha atendido rescates de perritos abandonados y en situación de maltrato, hizo un llamado a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda que apoye con campañas de esterilización gratuita porque hay mucho animalito en situación de calle en Tlapa de Comonfort y con problemas de cáncer.

“Hay demasiado perro en la calle, en el mercado y es algo de nunca acabar y he metido solicitudes a la gobernación (Evelyn Salgado) pero lamentablemente no hemos tenido respuesta para una campaña masiva de esterilización en cada colonia o pueblos”.