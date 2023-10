Crímenes por homofobia, sin estadística real en Guerrero

En Guerrero no hay una estadística real sobre los crímenes por homofobia porque las autoridades no tienen un mecanismo para establecerlos e incluso muchas veces las familias tratan de ocultarlos; la Fiscalía General del Estado (FGE) desafortunadamente no tiene una Mesa Especial para atender este tipo de casos, señaló el presidente del Colectivo LGBT "Orgullo Guerrero", Juan Carlos Salvador López.

Mejor conocido como “Carola”, el líder de la Comunidad Lésbico Gay en Chilpancingo, mencionó que es difícil llevar un registro porque no todos los asesinatos se pueden tipificar como crímenes de odio por homofobia, “porque se necesita hacer un estudio para saber cuáles en realidad fueron por odio y cuáles por discriminación”.

Mencionó que en el país es el Observatorio Nacional de Crímenes por Odio contra las personas LGBT el organismo que lleva un registro, pero no hay una precisión exacta, aunque sí ha habido personas de este sector de la población que han sido asesinadas, o gente que desaparecida, pero insistió en que “no todo se puede adjudicar como crímenes de odio”.

En este sentido indicó que un crimen que sí fue por odio es el ocurrido hace unos días en esta capital del estado que fue perpetrado en contra de una mujer, en una colonia ubicada al poniente de la ciudad: “fue una chica asesinada a puñaladas en la colonia Plan de Ayala, el cual sí catalogamos como un crimen de odio, por la saña con que lo cometieron”.

Reiteró que no se sabe con certeza cuántos crímenes han sido por homofobia porque incluso la Fiscalía no cuenta con una Mesa Especial para analizar este tipo de casos, por lo que llamó a esta dependencia a atender de manera particular estos delitos: “si llegan a matar a una mujer trans el caso lo turnan a feminicidios, cosa que no tendría que ser”.

Ante la insistente pregunta del reportero, “Carola” reiteró que no hay una cifra precisa de crímenes por homofobia: “te podría decir la cifra anterior que teníamos, pero ellos (la Fiscalía) me desmienten, pero sí hay una gran cantidad; es lo que te puedo aportar”.

El presidente del Colectivo LGBT "Orgullo Guerrero" dejó en claro que es grave que la Fiscalía no cuente con una Mesa Especializada para atender los crímenes por homofobia, “porque como seres humanos todos tenemos derecho tanto a la protección del gobierno como seres humanos y desgraciadamente cuando matan a alguna persona de la población LGBT le dan carpetazo al asunto”.

Refirió que cuando la asesinada es una persona líder de esta Comunidad, “sí hacen ruido unos dos o tres meses y después se olvidan y no hay nada”, por lo que insistió en que sí es necesario que exista esa Mesa Especial en la FGE para llegar a esclarecer los crímenes por odio en Guerrero.

Comentó que la dirigencia de la Comunidad LGBTTTIQ+ ya se reunió dos o tres veces, para instalar Mesas de Trabajo, “pero hasta ahí ha quedado, porque después ocurren otros casos de mayor interés para ellos y se olvidan de las Mesas de Trabajo”. Por lo anterior, lamentó que no haya “ningún compromiso real” por parte del gobierno hacia la Comunidad LGBT.

Lamentó asimismo que en la actualidad todavía haya rechazo en contra de las personas que integran la Comunidad LGBTTTIQ+.