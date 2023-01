Entrenar a perrhijos es ahora una necesidad

Los “perrhijos” en la actualidad ha tomado un auge dentro en las familias y en los nuevos matrimonios y para integrarlos a la sociedad requieren educarlos y entrenarlos, el cual se ha convertido en una necesidad.

En Acapulco, cada día más familias han comprendido que tener un perro ya sea de raza o no, buscan entrenamiento básico para ellos y para evitar generar problemas cuando acuden a caminar o a convivir con amigos o a sitios pet friendly, que poco a poco ha tomado una expansión.

Alfredo Santiago Loza, instructor canino y director general de adiestramiento canino Training Wolf K9, dijo que junto con su familia ha emprendido este trabajo de brindar clases urbanas grupales o de manera particular con la finalidad de enseñarles a los dueños de perros a convivir, controlar y pasear correctamente a su mascota.

Los días sábados de 07:00 a 08:30 de la mañana en la plaza de los Hombres Ilustres en playa Tlacopanocha, Alfredo entrena a perros de raza o no raza con obediencia básica.

Dijo que pueden ir dueños con mascotas de todas las edades y tamaños y lo único que no aceptan son perritos demasiados reactivos o que tienen problemas con algunos otros perros, esto para evitar algunos incidentes, pero se pueden entrenar con una atención personalizada.

Alfredo Santiago, desde hace 24 años inició ayudándole a un amigo que lo invitó a trabajar con los perros, lo acompañó y se enamoró de su trabajo.

Ahora desde hace 24 años adiestran y entrena perros junto con su familia, donde están involucrados su papá, hermano, hermana y su hija, quien también inició desde muy pequeña en esto y le tiene mucho amor a los animales.

Alfredo siempre toma dos o tres cursos al año para mantenerse actualizado con las técnicas más modernas de entrenamiento, modificación y comportamiento de perros.

El instructor canino dijo que entrenar es una necesidad, porque hay parejas que no tiene hijos y prefieren tener perros o familias que integran a una mascota más a su núcleo familiar.

“Ante la creciente idea de ya no tener hijos sino tener un perrito es importante tenerlo educados, controlados; hoy día mucha gente busca el bienestar para ellos y por ende buscan lugares Pet friendly y cuando vas un lugar así y tu perro no está educado, no está entrenado o te niegan a la entrada o generarán muchos problemas”.

Comentó que un perro entrenado y educado, realmente cubre una necesidad importante en la vida social de las personas.

Dijo que hay muchos clientes que se sorprenden de cómo llegan al principio sus perros, algunos con problemas de ansiedad, gruñones y gradualmente se empiezan a sentarse, a quedarse quietos y a tolerar el acercamiento de otros perros.

Los dueños poco a poco se van dando cuenta del potencial que tiene su mascota y de que pueden dar más o lo inteligente que son.

“Se ha dicho por muchos años que el perro es el mejor amigo del hombre o bien actualmente se dice que entre más conocemos a los perros menos queremos a las personas, sin embargo entre más conocemos a los perros más nos hacemos amigo de ellos”.

Señaló que cuando se entrena a un perro, se entiende más su lenguaje y se forma un vínculo muy cercano con la mascota.

El entrenador dijo que durante la pandemia mucha gente los buscó porque fue cuando le dedicaron más tiempo a sus perro y se dieron cuenta que requería atención.

“Durante la pandemia ayudó a que la gente entendiera lo importante que es incluso sacar a pasear al perro y la gente cuando ellos mismos estuvieron en el encierro, entendieron que su perro necesitaba pasear no importaba tan bonito estaba su patio”.

Cada día hay más personas que aman a los animales./ Foto: @Alfredo Santiago

A lo largo de 24 años, Alfredo Santiago Loza, instructor canino y director general de adiestramiento canino Training Wolf K9, dijo que aunque no tiene contabilizado cuando perros ha rehabilitado, estimó que por semana entrena de 25 a 30 mascotas de compañía.

Añadió que la obediencia básica tiene un periodo de cuatro a seis semanas y son de 15 a 18 sesiones con las que trabajan.

Aclaró que con los ejercicios de obediencia básica no se reestructura al 100% el perro, “sólo se pone una base de comportamiento y ya es trabajo del dueño darle seguimiento”.

Comentó que hay muchos perros que puede dar más durante el enfrentamiento pero la atención que recibe en casa a veces hace que sea de cierta manera.

El entrenador canino recomendó no humanizar a sus perros y se le debe de tratar con la dignidad de su especie.