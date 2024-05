Obligarán a empresarios a sumarse a la reforestación

Ante la devastación del entorno ecológico en Acapulco luego del paso del huracán Otis, empresarios acapulqueños, deberán de cumplir con normas de recuperación de zonas verdes y arboladas en sitios destinados a estacionamientos, de lo contrario serán sancionados como lo marca la nueva normatividad municipal.

El director de Ecología y Medio Ambiente en Acapulco Jesús Castillo Aguirre, dijo que es una obligación marcada en el nuevo plan regulador de la ciudad, el obligar a empresarios de hoteles, negocios, centros comerciales y tiendas de autoservicio, contar con una reforestación de árboles cada cuatro metros de distancia en estacionamientos.

Entrevistado luego de encabezar una reunión con representantes de asociaciones civiles en la sala de cabildo, el funcionario municipal, indicó que por parte del gobierno se trabaja en un programa de reforestación de diez mil árboles y plantas en una primera etapa que comprende junio, julio y el mes de agosto.

“Vamos a obligarlos a plantar un árbol cada cuatro metros de distancia, no podemos seguir llegando a un supermercado y pareciera que estamos entrando en un desierto, por obligación tienen que plantar cada cuatro metros un árbol, y si no cumplen vamos a sancionarlos no deben de tener solo cajones de estacionamientos, así lo marca la nueva normatividad del municipio".

Reunión de cabildo con representantes de asociaciones civiles. Por parte del gobierno se trabaja en un programa de reforestación de diez mil árboles y plantas en Acapulco. / Foto: Enrique Hernández | El Sol de Acapulco

Castillo Aguirre, indicó que dentro de este programa de reforestación, no solo se estará obligando a la siembra de árboles en los centros comerciales y todo negocios, sino también se va a difundir la medida de prohibir que los árboles sean utilizados como tendederos de cables de luces de colores, esto también queda prohibido.

Indicó que los árboles son ecosistemas que se deben de cuidar para evitar que se conviertan en un punto de riesgo y de peligro de destrucción con el uso de cables de luces, como de manera común se hace por toda la sociedad que los utiliza como de adorno.

Dijo que este tipo de acciones ya no se pueden seguir tolerando, porque es un acto de maltrato a un árbol que también es considerado como un ser de la naturaleza con vida, por lo que se va a proceder a aplicar sanciones correspondientes que están establecidas en el nuevo marco jurídico.