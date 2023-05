Ellos viven de la risa y lo hacen en pareja

Litzin y Manzanita son una pareja de payasos que viven de la risa y su campo de trabajo es la avenida costera Miguel Alemán, en donde presentan un pequeño show a su audiencia ocasional, a los que buscan robarles una sonrisa y ganarse unas monedas.

Ambos, con sus trajes multicolores y con un maquillaje que cubre su identidad real, con su clásica nariz roja, desafían los fuertes rayos del sol y realizan una rutina sencilla, en la que logran mostrar su habilidad en improvisar y coordinarse para ser divertidos.

Al terminar, ambos van de carro en carro y piden una moneda, algunos conductores son indiferentes, pero otros no dudan en darles desde un billete de 20 pesos o una moneda de 10 o cinco, lo que agradecen estos artistas de la risa.

Antes de que cambie el semáforo a rojo, corren a la banqueta de la costera, en donde se les pide una breve entrevista y aceptan perder parte de sus ganancias del día, porque en cada pausa que se hace al ponerse en rojo, lo aprovechan para sacar el día.

Litzin, es un joven que no pierde la oportunidad de practicar sus chistes, por eso, antes pide contar uno de su repertorio. “En una ocasión salí temprano a trabajar y de repente, me sale un asaltante chilango. Ya saben como habla y me dice, chale, este es un asalto, ya te la sabes. Me quedé con cara de what”.

-¿Cómo es eso?, se le pregunta…

Si hombre, de asombro, pues, le sigo. El chilango ya tenía la mano estirada para que le diera los cinco pesos que traía en monedas de peso, porque era lo único que traía, cuando llegó la Policía y lo detuvo. No me quede con las dudas y le pregunte cuando le estaban poniendo las esposas para subirlo a la patrulla: Oye porque asaltas tan temprano y el chilaquil se volteó y me respondió, no mames, porque de noche hay mucha delincuencia.

Litzin no pierde la oportunidad de practicar sus chistes. / Foto: Celso Castro | El Sol de Acapulco

Ya en serio, dijo que durante la pandemia, fue un periodo muy difícil para ellos, la gente guardó la cuarentena y pocos salían a la calle, además se suspendieron las fiestas infantiles y pues esto les ocasionó que apenas sacaran para comer, pero nunca perdieron la fe de que las cosas iban a mejorar.

Manzanita, es una mujer chaparrita, que se cubre del sol con un sombrero de color rojo, que adorna con unas trensas al estilo de Alicia Villarreal, comenta que las cosas han mejorado, ahora tienen más ganancias y son contratados para cumpleaños y eventos infantiles.

Con su compañero trabaja todos los días en la costera y afortunadamente les pinta de otro color la vida, por eso salen a divertir a la gente, sin perder nunca el ánimo, “nosotros salimos a que las personas olviden sus preocupaciones y que se relajen con un poco de humor”, dijo.

Y no es posible seguir con la entrevista, porque en ese momento el semáforo se pone en color rojo y es tiempo de variedad con Liztin y Manzanita Show…