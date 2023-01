El Machete Costeño | Día de Reyes

La cartita a los Santos Reyes es una tradición, como otras de espíritu navideño, que se ha ido transformando con el tiempo. En Tecpan (de Galeana, Guerrero, México), al igual que en el resto de la entidad, se apuntala cada año con el afán de inculcar a los niños la existencia de estos tres personajes, a pesar de que ya no haya cartitas (para pedirles regalos) ocultas en los huaraches o las chanclas o los tenis (quizás ahora lo hagan a través de e-mail o a través de su página web o del Facebook) y los “verdaderos Reyes” tengan que convertirse en magos para agrandar el dinero con qué comprar los juguetes de sus hijos que,desgraciadamente, ahora son más caros, como Ipads, tablets, celulares o personajes de los héroes de la Guerra de las Galaxias, entre otros.

La otra tradición, la antigua, también trata de abrirse paso entre los incrédulos para seguir sosteniendo que estos personajes vinieron de Oriente, en número de tres, y que iban guiándose por una “stella” o conjunción de astros y planetas llamada La Estrella de Belén, que les condujo hasta ese lugar donde encontrarían al Niño Jesús recién nacido y lo adoraron, ofreciéndole oro (significando su naturaleza real, como presente conferido a los reyes), incienso (que simboliza su naturaleza divina, empleado en el culto en los altares de Dios) y mirra (un compuesto embalsamador para los muertos, representando el sufrimiento y muerte futura de Jesús). Pero lo curioso del asunto es que antes de llegar a Belén, se toparon al rey Herodes el Grande en la ciudad de Jerusalén, quien los intimidó para que, una vez adorado el niño, le dieran santo y seña del sitio exacto donde se encontraba para ir él también a adorarlo; conminación que no tomaron en cuenta, pues no regresaron a él. Pero lo que no sabían estos personajes, que no eran reyes ni magos sino adivinos o astrólogos (de origen caldeo, del área sirio-mesopotámica), es que Herodes quería matar al niño porque no estaba de acuerdo en que hubiera otro futuro rey más que él; por ello, dice el evangelio de Mateo (2; 13-15) “…un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: —Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo.” José permaneció en Egipto hasta la muerte de Herodes quien, al ver que los Magos lo habían engañado, se irritó mucho y mandó matar a todos los niños que había en Belén y toda su comarca, de dos años para abajo, con arreglo al tiempo que cuidadosamente había averiguado de los Magos.”Se cumplió entonces lo dicho por medio del profeta Jeremías: "Una voz se oyó en Ramá, llanto y lamento grande: es Raquel que llora por sus hijos, y no admite consuelo, porque ya no existen.” (Facultad de Teología. Sagrada Biblia: Universidad de Navarra - Spanish Edition - p. 2140).

Huida a Egipto./Foto: @Ramón Sierra

Otros escritos dicen que surge el nombre con que hoy se conoce a los Reyes Magos en la iglesia de San Apolinar Nuovo, en Rávena (Italia), en un friso del siglo VI, decorado con mosaicos en el que aparecen tres personajes vestidos a la moda persa tocados con un gorro frigio, y que su actitud es la de ir a ofrecer, lo que llevan en las manos, a la Virgen que está sentada en un trono y tiene al Niño en su rodilla, y se le en sus nombres: Gaspar, Melchior, Balthassar... Y la tradición, que no los escritos, les ha dado representación de tres razas conocidas en la antigüedad, de simbolizar las tres edades del humano: 60, 40 y 20 años, tal y como lo expresa el “Catalogus Sanchtorum” de Petrus de Natatibus, del siglo XV; y de tres continentes: Europa, Asia y África. Así, Melchor es de piel clara y barba blanca y porta el oro, a quien la tradición monta en un caballo; Gaspar es el que regala incienso y tiene barba castaña o rubia y monta un dromedario; y Baltasar, que representan como una persona de raza negra montado en un elefante, es el que ofrenda la mirra.

La otra tradición del Día de Reyes, que ya todos conocen, es la de disfrutar de una carísima “Rosca de Reyes” que pretexta la oportunidad de comerse unos tamales el 2 de febrero o“Día de La Candelaria”, pagados o invitados por el que se tope al partir su pedazo de rosca, cuchillo en mano, con un “muñeco” (un pequeñín de plástico que representa al Niño Jesús). De acuerdo con la doctora Carmen Anzures y Bolaños, del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), según la Ley de Moisés que se halla escrita en el libro del Levítico, los judíos debían presentar a sus primogénitos en el templo, y sacrificar conforme sus posibilidades un cordero o un par de palomas blancas, los cuales no debían tener defectos. “Se realizaba 40 días después del nacimiento de un bebé, cuando se consideraba que la madre había eliminado cualquier rastro de sangre producto del parto. Jesucristo, al ser judío, también fue presentado por sus padres, cumpliéndose así el lapso de tiempo contemplado en el ritual; es decir, si desde la fecha de nacimiento, 25 de diciembre, se cuentan 40 días, la presentación habría sido el 2 de febrero. En el templo se encontraron a Simeón, ciego, quien reconoce que el niño que María llevaba en brazos era el Mesías; y pronunció a Dios: Ahora sí me puedes llevar porque mis ojos han visto al salvador de Israel, que será gloria para Israel y contradicción para muchos; y dirigiéndose a la virgen María, le dijo: y a ti una espada de dolor te atravesará el corazón…”

La Virgen y el Niño./Foto: @Ramón Sierra

Finalmente, la antropóloga explicó que en Europa la conocida Fiesta de las Candelas o de las Velas tuvo su origen en la Isla de Tenerife, en las Canarias: “cuentan que por el siglo XIV unos pastores divisaron una imagen de madera con la forma de una mujer, quien llevaba recostado a un niño sobre su brazo derecho, y en su mano izquierda una candela o vela. Como era costumbre entonces, a una mujer sola no se le podía hablar, así que le aventaron pequeñas piedras, y por consecuencia a uno de ellos se le paralizó la mano y a otro se le rompieron los dedos también de la mano. Comentaron esto a su gobernante, y éste les pidió que fueran por ella, y al momento de tocarla ambos quedaron curados. A partir de ese momento empezó su veneración en la cueva donde apareció, pero bajo el título de ‘La extranjera’.Pocos años después, cuando España comenzó su conquista de las Canarias, un niño de este lugar llamado Antón fue hecho prisionero, lo bautizaron e instruyeron en el cristianismo. Tiempo después al retornar a Tenerife y ver de nuevo a ‘La extranjera’, comentó a los nativos que esa imagen a la que adoraban era ni más ni menos que la madre de Dios. Se le llamó la Virgen de la Candelaria por la candela. Aún en la tradición cristiana, el sentido de purificación tiene que ver también con el fuego, es decir, con la luz…”

Independientemente de todo esto, habremos de seguir apuntalando estas tradiciones que nos permiten seguir llevando un rato de alegría a nuestros pequeñines y disfrutar de 26 días de acercamiento familiar desde el 11 de diciembre con la velada a la virgen de Guadalupe, las Posadas, la cena de Nochebuena, la Navidad, la cena con las uvas y el vino para recibir al nuevo año, la compra de los juguetes a los niños y el pretexto de la rosca de reyes para la espera (otra fiesta más hasta el día 2 de febrero) de los tamales, que nos ofrecerán los que sacaron “muñeco” que, según Carmen Anzures (especialista en Antropología Médica), antes de la Conquista, en Mesoamérica se comían distintos tipos de tamal en relación con las fiestas del ciclo agrícola; para la de petición de lluvia eran elaborados con hierbas semiamargas —como penitencia o ayuno—, lo que todavía se realiza en algunas zonas rurales del centro y sur del país para que la siembra funcione; y de acuerdo con el INAH:“en diversas iglesias distribuidas a lo largo de la República mexicana y de países sudamericanos se realizan misas , danzas y ferias para celebrar a la Virgen de la Candelaria, aunque hay algunas regiones en donde se suspendieron para evitar contagios de Covid, de la variante Ómicron…”