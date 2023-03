¡Cuidado! Tomas eléctricas pueden ser peligrosas en el hogar

La incidencia de accidentes domésticos por no contar con una instalación eléctrica correcta se han incrementado a nivel mundial, reveló el Presidente de la Unión Nacional de Constructores Electromecánicos A. C. Efrén Rodríguez Rubio.

Detalló que las personas confían que el hogar es lo más seguro donde se puede tener una estancia tranquila no obstante, se convierte en un “riesgo de muerte o electrocución”, si no se tiene un sistema de tierra físico adecuado o si no se usa un “receptáculo de falla a tierra, los cuales son contactos que tienen tres orificios y el que no tiene solo dos.

Aseguró el ingeniero al acudir al Noveno Congreso Nacional de Normalización, que organiza el Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas que se celebrará en Acapulco, que los principales riesgos en las viviendas son en dónde se ubica la lavadora, secadora, licuadora, cerca de un lavabo, así como en baños, patios, terrazas o cocheras.

“Cualquier contacto que se pueda tener con la electricidad o que la ropa o el cuerpo esté húmedo, un ejemplo es cuando la lavadora o secadora está en uso y si no está el contacto con un cable aterrizado a tierra, que es una protección puede suceder una tragedia”.

Por lo anterior, recomendó que cuando una casa esté en construcción o cualquier vivienda que cuente con 6 focos debe intervenir un perito eléctrico para que se tenga dentro de las normas y especificaciones que ofrecen la seguridad de la electricidad.

Los contactos deben estar aterrizados a tierra. / Foto: Heidi Nieves | El Sol de Acapulco

“Se debe tener un sistema de tierra adecuado ese tercer cable, y contactos de protección de falla a tierra, que debe instalarse en todas las zonas húmedas de los hogares” reiteró Rodríguez Rubio.

Lamentó que la incidencia de accidentes domésticos es alta sobre todo en las construcciones antiguas, y esto es debido a que las autoridades no tienen la cultura de que las casas de cualquier tamaño deban tener como obligación en todo el mundo un peritaje, “y esto es un derecho a la vida”, concluyó.

De cincuenta colegios solo 25 mantienen una interacción directa con Protección Civil y directores responsables de obras para que se tenga la intervención de un perito eléctrico en las construcciones.