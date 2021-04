El Ingenuity hará su primer vuelo en Marte a partir del 11 de abril

El helicóptero Ingenuity, llegado a Marte a bordo del rover Perseverance el 18 de febrero, no hará su primer vuelo de prueba antes del 11de abril, tres días después de la fecha inicialmente anunciada por la NASA.

El histórico vuelo de prueba controlado del Ingenuity en la atmósfera de Marte estaba previsto que tuviera lugar a partir del 8 de abril,pero el Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA en Pasadena (California), atrasó la fecha esta semana por causas que no especificó.

La NASA ha explicado que el Ingenuity necesita seis días marcianos (24 horas y 40 minutos) para desplegar sus "alas" y estar preparado para el vuelo.

"El despegue está previsto para no antes del 11 de abril y los datos llegarán a la Tierra el 12 de abril", según escribió enTwitter el JPL de Pasadena, que se encarga de muchas de las misiones robóticas de la NASA.

La ligera aeronave, de 0,49 metros de altura y menos de dos kilos de peso, hizo el viaje a Marte bajo la "panza" del Perseverance, pero su misión es independiente de la que ese vehículo va a realizar en el planeta rojo, según la NASA.

Según explicó la agencia a fines de marzo, en su primer vuelo, que durará unos 30 segundos, el helicóptero, que funciona a control remoto, con energía solar y es capaz de auto recargarse, alcanzará una altitud de unos tres metros y descenderá hasta posarse sobre una explanada en la superficie marciana escogida para esto.

Se espera que en los sucesivos vuelos pueda subir hasta unos cinco metros.

El 21 de marzo Perseverance desplegó un escudo protector para que el helicóptero pueda soportar el peligroso descenso en la superficie marciana.

La agencia especial de EE.UU. ha indicado que el envío del Ingenuity a Marte tiene como objetivo probar cómo se comportan estos pequeños helicópteros en el aire de ese planeta, más delgado que el de la Tierra, debido a que la gravedad es un tercio de la de nuestro planeta, con vistas a decidir el uso que se les dará en la futura exploración espacial. .@NASA has been dropping hints on two more “Easter eggs” I’ve got on board. Today’s final clue may help you dig into my raw images and find them, before the answers are revealed this Sunday. https://t.co/Ex1QDo3eC2 https://t.co/RvKIe27lNl — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) April 2, 2021

El Ingenuity está específicamente diseñado para volar sobreMarte y se cree que puede ayudar a los científicos proporcionando una nueva perspectiva de la geología del planeta rojo o explorando desde el aire zonas a las que no se puede enviar un rover.