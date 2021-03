Investigan cómo los robots pueden descender por cuevas formadas en la Luna

Un proyecto europeo ha comenzado a investigar la manera en la que los robots pueden descender por los tubos de lava o cuevas que se forman en la Luna, una iniciativa liderada por el Centro Alemán de Investigación deInteligencia Artificial (DFKI).

El proyecto, que recibe el nombre de "CoRob-X", se centra en estudiar un espacio de la Luna, los denominados tubos de lava, que son de gran interés científico cuando se trata de encontrar áreas adecuadas para misiones alargo plazo en las que se puedan localizar agua, protección o temperaturas estables para el ser humano.

La Universidad de Málaga (sur), a través del Laboratorio deRobótica Espacial del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática,participa junto a otras instituciones como la española “GMV Aerospace and Defence”.

También trabajan en este proyecto el “Laboratoire Atmostphères, Milieux Observations Spatiales” (LATMOS) y “Magellium SAS” (Francia), así como el “Sintef AS” (Noruega) y “Airbus Defence and Space GmbH”, deAlemania.

El trabajo de la Universidad de Málaga se centra en la autonomía de los vehículos, es decir, en planificar el recorrido que realiza el robot autónomo hasta llegar al lugar en el que comienza a descender el tubo de lava y evitar que se encuentre obstáculos en su camino o bien que sea capaz de esquivarlos, según ha asegurado la institución académica en un comunicado.

Para el proyecto “CoRob-X”, financiado con tres millones de euros por la Unión Europea, se realizará una misión análoga en tierra, en las islas Canarias, en la que los equipos inspeccionarán conjuntamente un tubo de lava empleando nuevas tecnologías de la investigación aeroespacial europea.