Animal Crossing New Horizons llega en marzo con nuevas actualizaciones

Si eres fan de Animal Crossing New Horizons seguramente ya notaste que hace unos días se derritió la nieve, anunciando la llegada de la primavera y de una excelente actualización. Los objetos del mundo de Super Mario ya están disponibles en el catálogo de MiniNook y hay más de 20 artículos.

Bastantes cosas especiales están disponibles, como disfraces de Mario, Luigi, Peach y Wario, además de bloques, champiñones y estrellas, y no se ve que tengan fecha de caducidad.

Lo único malo es que solamente puedes adquirir cinco objetos, por lo que es recomendable primero comprar tuberías para que puedas teletransportarte a través de la isla, ya después adquiere bloques para que te construyas una cueva bien chida.

También puedes hacer muchas otras cosas, habrá nuevos bichos, peces y criaturas marinas que empezarán a poblar toda la isla, resurgirán renacuajos, mantis, orquídeas y hasta un cangrejo gigante.

