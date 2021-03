Nintendo Switch cumple cuatro años y estas son las ediciones que se han vendido

Hace cuatro años que fue lanzada una de las consolas más exitosas en la historia de los videojuegos… un 3 de marzo de 2017, llegaba la hibrida Nintendo Switch, la joya de la corona.

Y es que aun cerca de cumplir el primer lustro de vida, la consola se mantiene tan vigente como el primer día que salió a la venta, pues las ventas de la Switch están cerca de alcanzar la enorme cifra de 80 millones de unidades vendidas a nivel mundial. Doble Vía Así fue el episodio de Pokémon inspirado en Acapulco

Si bien la consola nunca apostó por tener una potencia como las máquinas de sus competidoras, esta sí se ha concentrado en que sus videojuegos sean verdaderamente entretenidos.

Durante cuatro años, además de los grandes clásicos de la compañía, otras franquicias también levantaron la mano para aumentar las ventas de la consola, destacando Animal Crossing: New Horizons recientemente, y que de hecho a mediados del año pasado era una tendencia imparable en internet.

Además, la consola llegó acompañada de uno de los mejores juegos que hayan salido en la historia... nos referimos a The Legend of Zelda: Breath of The Wild, que también cumple 4 años de haber salido al mercado.

Por si fuera poco, algo que nadie esperaba era que los títulos con gráficos increíbles terminaran adaptándose tan bien a la consola híbrida, logrando explotar a todo lo que da el hardware de la consola, ejemplo de ello es la adaptación de Doom Eternal.

Además de lanzar una nueva edición con ligeras mejoras de hardware, Nintendo lanzó la Switch Lite para quienes solamente buscan jugar sin necesidad de conectar la consola a una televisión, 100% modo portátil.

Ediciones Especiales

Gran parte del éxito de la consola se debe también a las ediciones especiales que ha lanzado en estos cuatro años… algunas de ellas son exclusivas de Japón, por lo que su valor en occidente se incrementa en algunas ocasiones al doble o al triple.

A continuación te compartimos las consolas que la gran N ha lanzado en estos cuatro años: