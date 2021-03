¡PlayStation 2 está de fiesta! La legendaria consola de Sony cumple 21 años

Fue en el 2000, específicamente el 4 de marzo cuando Sony lanzaba en Japón la legendaria y clásica PlayStation; y es hoy cuando festeja su aniversario número 21.

Esto podría interesarte: ¡Ya falta menos! Crash Bandicoot On the Run llega este 25 de marzo a iOS y Android

Sileth Hill 3, Final Fantasy X, Killzone, GTA San Andreas y claramente God of War forman parte del gran catálogo de más de 4,200 videojuegos. Se me olvido decir que hoy Playstation 2 cumple 21 años y me he llegado a viciar bastante durante su epoca.

He aquí 2 de mis juegos favoritos en dicha consola. #PlayStation2



Y si, les acompaña un Funko de Sora de KH3 para que no se sintiesen solos en la foto xD. pic.twitter.com/UosCwFfGbk — Roberto Martínez (@Rovito) March 4, 2021

Hasta el 26 octubre del 2000 fue que la PS2 llego a América y en el mes noviembre aterrizó en España y otros países de Europa.

Es importante destacar que continúa siendo la consola más vendida en toda la historia y mundo de los videojuegos, algo difícil de superar para Nintendo Switch o PS4. Pues hoy ha cumplido 21 añitos la Playstation 2, la única consola de @PlayStationES que no he tenido pero si he podido disfrutar a través de amigos. ¿Cuál ha sido vuestro juego favorito de esté maquinón? pic.twitter.com/uucAgJa9hF — 14 Videojuegos (@14Videojuegos) March 4, 2021

Recordemos que fue la ganadora de la generación 128 bits y que a lo largo de estos años nos ha dejado grandes títulos, posicionándola como una consola realmente especial.

Tan emblemática es, que a pesar de la llegada de PS3 y PS4, no descontinuaran su fabricación; claramente es una consola que tiene lo que otras no, por ejemplo, su reproductor DVD la hace realmente competitiva, pues te ahorraba la compra de un equipo especializado para ver películas, que en ese tiempo eran muy caros.