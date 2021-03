En los próximos días llegará Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville a Switch

Tras una larga espera, la batalla de los guisantes y los girasoles contra Gargantuar y compañía por fin estará en Nintendo Switch. Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville - Complete Edition, llegará a la plataforma el próximo 19 de marzo.

El título salió en marzo de 2019 para PC, PS4 y Xbox One, aunque los planes de PopCap eran lanzarlo desde el principio en Switch, sin embargo por distintos problemas técnicos el proyecto tuvo que ser aplazado hasta resolverlos, tomando en cuenta que es el primer juego con el motor Frostbite Engine que sale para Switch.

El productor del juego, Melvin Teo, explicó que desde que empezaron el proyecto siempre tuvieron la intención de lanzarlo en Switch, pero conseguir que Frostbite funcione en Switch fue "un desafío técnico muy grande", especialmente por los 4GB de RAM de la consola. "La primera vez que lo metimos iba a 2 o 3 fotogramas por segundo, parecían diapositivas", señaló durante una entrevista.