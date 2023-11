Altruismo sin límites. Viajaron más de 36 horas para ayudar

Cinco valientes bomberos voluntarios integrantes del grupo “Nuevo León Búsqueda y Rescate”, decidieron emprender un viaje 36 horas de manera altruista, con el único objetivo de ayudar, tras la devastación que dejó el huracán Otis en Acapulco.

Arribaron el viernes pasado a este destino de playa con una grúa y una camioneta de rescate urbano con equipo y herramienta especializada ante las inclemencias que les esperaban.

A su paso sortearon varios desafíos, obstáculos y dificultades como el mal tiempo, bloqueos carreteros, y hechos de inseguridad haciendo paradas en ciudades como Querétaro hasta llegar a la entrada de la ciudad donde también la complicación en el ingreso fue entre el miedo y la zozobra por la emergencia hidrosanitaria.

Al frente de los neoloneses está el comandante Julián Damián Rodríguez Bernal de 46 años quien fundó el heroico cuerpo de bomberos voluntarios hace más de 7 años por la “pasión de ayudar” a las personas.

“Por qué ayudar, primeramente porque es algo que no se predispone, nosotros somos un grupo voluntario, venimos a servir desde Escobedo Nuevo León, cuando pasó el huracán convoqué a los muchachos del grupo y les dije voy para Acapulco, está lejos pero es una gran necesidad, lo poco o mucho es de gran ayuda a la población, es de puro corazón no tenemos porqué no ayudar si está en nuestras manos”, consideró el comandante.

Son héroes provenientes de Nuevo León. / Foto: Heidi Nieves | El Sol de Acapulco

En esta travesía, lo acompañan cuatro de los 30 integrantes que conforman el grupo: su hijo Julián de 23 años, Juan y Carlos de 31, y la única mujer Dora, de 50, quien se unió a esa familia de socorristas por su hijo, quien también participaba en dichas labores.

Unidos por el deseo de servir sin recibir nada a cambio, han pasado más de 8 días en el puerto, cortando y derramando árboles bajo las inclemencias del sol, brindando atención médica, y apoyando en todo a quienes se lo solicitan por más de 12 horas al día y en algunas ocasiones sin que comer.

A pesar de su experiencia en desastres naturales Otis ha dejado sin palabras al comandante Julián y equipo ya que no ha existido devastación similar que sus ojos hayan visto.

“Es que Acapulco es un desastre completo, de punta a cola que yo lo he recorrido me he dado cuenta que falta mucho por hacer, si esta muy devastado, lo minimizamos pero es muy trágico.

También retiran ramas de los techos afectados. / Foto: Heidi Nieves | El Sol de Acapulco

Ellos se han trasladado y mantenido durante estos días con recursos propios que han logrado recolectar en su natal, Escobedo Nuevo León, donde los vecinos de la calle Andres Caballero, realizaron donaciones así como las iglesias quienes les enviaron unas motosierras porque ven a través de redes si cuáles que se están enfocando en apoyarlos, porque ven a través de redes sociales el trabajo, los resultados y las necesidades de los acapulqueños.

Algunos días los alimentos y bebidas se los han dotado el ejército durante la implementación del Plan DN III E, de auxilio a la población, así como lo que las personas les quieren convidar, otras veces recurren a las galletas y atún que ellos llevan consigo.

Ellos se capacitan, son orientados por los expertos y han aprendido de manera empírica el tema de los desastres naturales.

“Ser realistas cuesta mucho y huminarios cuesta más, hace falta la unión ciudadana ya que todos unidos salimos mas rápido, porque es una operación hormiga y todo sale”, concluyó.