¡Adiós Apple Watch, hola Tamagotchi!

Las míticas mascotas virtuales Tamagotchi han vuelto con un nuevo dispositivo lanzado por Bandai en Japón, Tamagotchi Smart, que en esta ocasión adopta el diseño de un reloj inteligente con pantalla y micrófono que se lleva en la muñeca.

Tamagotchi ha celebrado este año el 25 aniversario del lanzamiento del primero de estos acompañantes virtuales en 1996, y la marca propiedad de Bandai lo ha celebrado con una nueva edición, Tamagotchi Smart.

El nuevo dispositivo tiene un diseño similar al de un 'smartwatch', y se lleva en la muñeca con correa. Está equipado con una pantalla LCD y un micrófono, con los que el usuario puede acariciar la cabeza de la mascota o llamarla, respectivamente. Tecnología El teléfono celular cumple 75 años

El 'wearable' de Tamagotchi se vende acompañado de otro accesorio que se vende aparte, una tarjeta Tama Smart Card, con la que el usuario puede descargar a su mascota y los elementos cosméticos de uno de estos dispositivos e insertarlo en otro a través de un puerto físico, aunque no es compatible con modelos anteriores. Check out our latest blog to get the latest information "The new Tamagotchi Pix launch!" 🤗🤗https://t.co/uHB9gXDUDZ#Tamagotchi #TamaPix pic.twitter.com/Eu8aGnKRIe — Tamagotchi US (@Tamagotchi_US) April 21, 2021

Bandai ha informado también en su página web de Japón que el nuevo Tamagotchi Smart cuenta con una batería con 30 horas de autonomía, y de que cada dispositivo puede usarse solo para criar a una criatura cada vez.

Los usuarios de Tamagotchi Smart pueden elegir entre diez especies de personajes diferentes, así como también elegir dos colores en el diseño del robot, entre rosa coral y azul menta. El dispositivo se lanzará en el mercado japonés en noviembre de este año 2021.

En Abril, la compañía recuperó este juguete interactivo con Tamagotchi Pix, que incorpora nuevas funciones, integrando por primera vez una cámara, para que los niños puedan fotografiarse, pero también cocinar y explorar el mundo con su mascota virtual, y encontrar nuevos amigos con los que jugar y compartir regalos.