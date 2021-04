Facebook anuncia Carve Snowboarding y Lone Echo II en su primer Oculus Gaming Showcase

Facebook ha compartido este miércoles las novedades en videojuegos para sus plataformas de realidad virtual Rift y Quest 2, que incluyen el estreno de Carve Snowboarding y Lone Echo II.

La compañía tecnológica ha celebrado este miércoles su primer 'Oculus Gaming Showcase', un evento dedicado íntegramente las novedades en juegos de realidad virtual (RV).

El estudio Cloudhead Games compartió sus novedades para Pistol Whip: la entrega Smoke & Thunder, que ofrece una nueva campaña de cinco escenas, que gira en torno a la historia de dos hermanas, ambientada en el Salvaje Oeste; y The Concierge, que desbloqueará la personalización de personajes.

Warhammer 40.000: Battle Sister estará disponible pronto para Rift, como han indicado desde Oculus, y permitirá dos amigos formar un equipo para jugar juntos en el último bastión (Last Bastion), en dos mapas completamente nuevos.

Lone Echo II traerá de regreso este verano (Rift) a Jack y Liv, una secuela que lleva al jugador a los anillos de Saturno para explorar un mundo expansivo de gravedad cero. A finales de año, lo hará Resident Evil 4 a Quest 2, que permitirá jugar desde la perspectiva en primera persona de Leon.

El evento reveló la incorporación de Dok-Ondar a la aventura ampliada de Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge - Parte II, y acogió el anuncio del estreno mundial de Carve Snowboarding. Para Rift yt Oculus 2 estará disponible I Expect You To Die 2: The Spy and the Liar, a finales de año.