Instagram introduce la transcripción automática en las Historias

Instagram ha introducido un tipo de 'sticker' con el que ofrece transcripciones automáticas en las Historias (Stories), que por el momento están disponibles en inglés pero que llegará a más países e idiomas en un futuro.

Los 'caption stickers', es decir, las pegatinas de transcripción automática, están disponibles en las Historias -publicaciones que caducan- después de hacer su aparición en las aplicaciones IGTV y Threads, vinculadas a la red social Instagram. Los usuarios pueden modificar el estilo como el color una vez se han generado, así como corregir errores que detecten.

Estas transcripciones automáticas están disponibles en inglés y por el momento solo en los países de lengua inglesa, pero según informan en Engadget, la compañía espera extenderlas a más idiomas y países eventualmente. Instagram también ha confirmado que pronto comenzará las pruebas de este tipo de transcripción en los vídeos cortos de 'Reels'. Sound off 🗣

…with sound off 🔇



Now you can add a captions sticker in Stories (coming soon to Reels) that automatically turns what you say into text.



We’re starting in a handful of countries and hope to expand soon. pic.twitter.com/OAJjmFcx4R — Instagram (@instagram) May 4, 2021

Con las transcripciones automáticas en las Historias y en Reels, Instagram quiere que estos contenidos sean más inclusivos y eficientes, y que permita que puedan ser seguidos por usuarios que sordos o con deficiencia auditiva, pero también para aquellos que no son hablantes nativos de inglés o que vean estos contenidos sin audio.