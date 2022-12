Pelé, un admirador más de Cristiano Ronaldo, Messi, Mbappé y hasta Rafa Márquez

Analistas hay millones, pero escasos o quizá ningún comentario tenga tanto valor como uno recibido por Pelé, quien cada que podía se rendía en halagos ante los astros del futbol actual como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé, entre otros.

La leyenda del balompié mundial nunca ocultó lo que pensó ni demeritó a las estrellas cuando igualaron o superaron alguna de sus marcas. El 30 de junio de 2020, Messi llegó a 700 goles, hito que sólo comparten siete futbolistas en la historia, O' Rei agradeció la oportunidad de ver al argentino.

“Con Leo Messi sobran los comentarios. Incansable, maravilloso y brillante. Es lindo verte jugar. Bienvenido al club de los 700 goles ¡Gracias por el espectáculo!”, publicó en sus redes sociales.

Si algo en común tienen ambos astros es el largo tiempo que pasaron vistiendo una sola casaca: a Pelé se le identifica con el uniforme del Santos, equipo en el que pasó 18 años; mientras que Messi estuvo 17 años en el Barcelona.

Ser letales con la misma camiseta durante tantas temporadas los tiene en la cúspide de máximos goleadores históricos de un mismo club, el brasileño dejó el registro en 643 tantos, mientras que el argentino llegó a 672 anotaciones antes de partir rumbo al París Saint Germain.

“Historias como la nuestra, de amor al mismo club por tanto tiempo, infelizmente serán cada vez más raras en el futbol. Te admiro mucho, Messi”, publicó Pelé el día que la Pulga empató su récord.

Si bien el denominado como Jugador del Siglo XX aseguraba tener mil 282 goles, la FIFA sólo le reconoce 767.

La muestra más reciente de reconocimiento por parte de Pelé se dio justo cuando Messi recibió su séptimo Balón de Oro.

“Felicidades, Leo Messi, por otro Balón de Oro. Sin duda es un homenaje justo para un talento impar. Siete veces ¡Muchas gracias!”.

Cristiano Ronaldo tampoco podía quedar fuera de la órbita, el portugués ha confesado que el brasileño es una de sus inspiraciones, y en marzo de este año intercambiaron mensajes cuando el delantero del Manchester United superó su registro de goles en partidos oficiales.

“Cristiano, la vida es un único vuelo. Cada uno hace su propio viaje. ¡Y qué buen viaje estás haciendo! Te admiro mucho, me encanta verte jugar y no es un secreto. Enhorabuena por batir mi récord de goles en partidos oficiales. Mi único remordimiento es no poderte abrazar hoy. Pero te dejo esta foto en tu honor (una captura en la que se ve a ambos estrecharse la mano), con mucho cariño, como símbolo de nuestra larga amistad”, publicó Pelé en su cuenta de Instagram.

Cristiano Ronaldo respondió con una carta en la que habló de su admiración por la leyenda del futbol y señala que “el mundo ha cambiado y también el futbol, pero eso no significa que podamos borrar la historia de acuerdo con nuestros intereses”, esto puntualizando los goles no oficiales de O Rei.

Al mítico ex delantero de Brasil también le han hecho la pregunta de quién es el mejor futbolista del momento, y en su opinión ese título le pertenece a Cristiano Ronaldo.

“Hoy por hoy, Cristiano Ronaldo es el mejor porque es el más estable, lleva 10 años así”.

Neymar, la sonrisa del futbol

Quizá con Messi y CR7 comparta récords, pero su compatriota Neymar le recuerda la alegría del futbol. Esa peculiaridad que a lo largo de los años le han inyectado al deporte los futbolistas de la Verdeamarela.

Cuando Brasil aplastó 4-0 a Perú en la Copa América 2020, con desempeño espectacular de Neymar, su astro de la actualidad, Pelé aplaudió la energía que le inyecta.

“Cada vez que veo a este chico, sonríe. Es imposible no devolverle la sonrisa. Es contagioso. Yo, como todos los brasileños, siempre me alegro cuando lo veo jugar futbol. Hoy ha dado un paso más hacia mi récord goleador con la selección brasileña. Y estoy animándolo para que llegue allí, con la misma alegría que he tenido desde que lo vi jugar por primera vez”.

Neymar tiene 70 goles con la Canarinha, a sólo siete de alcanzar al Rey.

Mbappé ¿Su redero?

La joven estrella del balompié en la actualidad se llama Kylian Mbappé, el francés ya conquistó una Copa del Mundo en Rusia 2018, y a sus 22 años tiene un futuro más que prometedor.

Sus virtudes llevaron a Pelé a tomarlo en cuenta como un posible sucesor, el delantero del París Saint Germain ahora tiene la Champions League como su obsesión.

“Mbappé puede convertirse en mi heredero, y no lo digo en broma", aseguró a Sportweek, en marzo de 2021.

Pelé se veía identificado en las cualidades del delantero francés.

"Puedo verme en su habilidad para jugar con velocidad. Es un atacante que piensa rápido. Cuando llega la pelota, ya sabe qué hacer, ya tiene en mente hacia dónde ir y cómo orientar el juego para encontrar la mejor solución. Estas también son características importantes en el futbol actual. Y luego Kylian también es rápido en carrera y en regate, como lo era yo".

Palabras para Martha

La jugadora insignia de la selección brasileña es Marta Vieira da Silva, quien a sus 36 años mantuvo su gran nivel y durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se llevó el reconocimiento tras la paliza de 5-0 sobre China.

“Eres mucho más que una jugadora de futbol. Ayudas a construir un mundo mejor con tu talento, en el que las mujeres conquistan más espacio”, escribió el Rey.

Marta es la única jugadora que ha anotado gol en cinco ediciones del Mundial femenil.

Reconoció a Chicharito y Rafa Márquez

Pelé tenía un gran cariño por México, donde ganó el Mundial de 1970 y a donde regresó en repetidas ocasiones, tanta para eventos publicitarios como por placer.

O' Rei también alabó en su momento a dos históricos de la Selección Mexicana, como Javier Hernández y Rafael Márquez.

Durante 2006, cuando Rafa pasaba el mejor momento de su carrera en el Barcelona, la leyenda lo describió así: “Para mí, Márquez es uno de los mejores del mundo. Rafa en este momento es el mejor defensor de Europa”.

Los elogios para Chicharito se dieron en 2011, cuando el delantero brillaba en la Premier League con el Manchester United.

“Es un gran jugador, vi unos partidos de él por televisión, es excelente”.

