El futbol pierde a su rey: Pelé murió a los 82 años

El futbol ha perdido a su rey: el brasileño Edson Arantes do Nascimento “Pelé” murió este jueves a los 82 años en el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo.

El medio brasileño O'Globo dio a conocer la lamentable noticia que minutos después confirmaría su hija Kely Nascimiento con un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram y la foto de sus hijos y nietos tomando la mano de O'Rei.

Todo lo que somos es gracias a ti. Te amamos infinitamente. Descansa en paz.

Foto: Instagram iamkelynascimento

Las redes oficiales del "rey del futbol" igualmente expresaron que es un día de luto para el futbol: "La inspiración y el amor marcaron la vida del rey Pelé, que falleció el día de hoy. Amor, amor y amor, para siempre".

A inspiração e o amor marcaram a jornada de Rei Pelé, que faleceu no dia de hoje.



Amor, amor e amor, para sempre.

.

Inspiration and love marked the journey of King Pelé, who peacefully passed away today.



Love, love and love, forever. pic.twitter.com/CP9syIdL3i — Pelé (@Pele) December 29, 2022

La quimioterapia ya no tuvo efecto en el mejor futbolista del mundo, a quien se le diagnosticó cáncer de colon en septiembre de 2021, por lo que los médicos optaron por suspenderlo y ofrecerle cuidados paliativos.

Pelé ingresó al hospital el 29 de noviembre para ser tratado por una infección respiratoria y cada mes acudía para las sesiones de quimioterapia. Ante la alerta, la familia del astro brasileño trató de calmar a sus seguidores diciendo que la nueva hospitalización era de rutina.

Pelé durante sus cuatro participaciones en los Mundiales anotó 12 goles en 14 partidos. Foto: Archivo ESTO

Sin embargo, el diario Folha de Sao Paulo aseguró días después que el tricampeón mundial ya no estaba respondiendo al tratamiento de quimioterapia, por lo que los cuidados ofrecidos tan solo buscan calmar los dolores y la falta de aire para confortar al tricampeón mundial.

La salud de Pelé se había deteriorado en los últimos años: una operación para extirpar el tumor en el colon se sumó a problemas en la columna, la cadera y la rodilla que redujeron su movilidad y le obligaron a pasar por el quirófano, además de sufrir alguna crisis renal.

El Hospital Albert Einstein de Sao Paulo informó este jueves que Pelé falleció a las 15:27 horas locales de Brasil tras una falla múltiple de órganos a consecuencia del cáncer de colon.