Boxeadoras piden dignificación en este deporte

Las mujeres boxeadoras piden igualdad y dignificación en este deporte y que las diferentes plataformas y así como promotoras, las regresen a ver porque en ellas hay talento y son calidad de espectáculo.

En el segundo día de actividades de la 60 Convención Mundial del Boxeo y durante el panel de boxeo para mujeres, ex campeonas y campeonas de varios países pidieron que sean incluidas en carteleras al igual que los hombres durante las peleas.

También pidieron abogar para que las volteen a ver grandes promotoras y además de mejorar su salarios.

Deportes Las mujeres viven época de oro en el boxeo: Mauricio Sulaiman

Comentaron durante el panel que las mujeres boxeadoras trabajan duro, ya que además de ser atletas y llevar todo un proceso disciplinario, algunas son madres, profesionistas y hacen muchas cosas para que su negocio, que es el boxeo femenil, les dé para llevar un plato a la mesa y sigan creciendo.

Asimismo plantearon que seguirán abogando ante el Consejo Mundial del Boxeo para que sean incluidas en las plataformas.

A su vez, Carolina Raquel Duer, apodada La Colorada o La Turca, una boxeadora argentina, dijo que no todas están viviendo la época de oro femenil en este deporte, pues necesitan más promoción, mejor salario, más prensa y más pelea.

La también ex campeona mundial de la WBO en Peso Gallo desde 2010 hasta 2013, y en Peso Supermosca desde 2013 hasta 2015, propuso que en todas las carteleras de boxeo que conforman los hombres, también haya una pelea de mujeres.

La boxeadora argentina Carolina Raquel Duer "La Colorada" o "La Turca", dijo que no todas están viviendo la época de oro femenil en este deporte. /Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco.

Añadió que quizás sea la época de oro en el boxeo femenil, pero solo para algunas, no para todas porque tuvieron suerte y no todas son Claressa Shields, Amanda Serrano, Katie Taylor, quienes tuvieron la herramienta y además no todas ganan como ellas.

Dijo que al resto de las boxeadoras que no están en ese nivel de campeonatos, igual se les paga muy poco en comparación de como se les paga a los hombres.

Lea también: Promotores, campeones y ex campeones mundiales de box se reúnen en Acapulco

“Hasta que no termine esto no vamos a poder dedicarnos de llenó el boxeo. Pedimos más exposición, más prensa, más espacio, que no sean más pelea porque seguimos siendo un poco limitadas”, precisó.

Por su parte, Jacki Nava La Reina Azteca del box, dijo que en cada convención el tema salario en las mujeres boxeadoras es algo que siempre se ha estado pidiendo que se atienda.

Señaló que hay muchas boxeadoras que ya han peleado en campeonatos y no reciben a veces un salario mejor.

Jacki Nava La Reina Azteca del box, dijo que hay promotores que abusan y no otorgan un buen salario a las mujeres. /Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco.

La ex boxeadora profesional comentó que a veces hay promotores que abusan y no otorgan un buen salario a las mujeres peleadora.

Comentó que el salario depende mucho del tipo de campeonato, de boxeadora y también el promotor lo que ofrecen.

En México por campeonato mundial, una mujer boxeadora gana entre 30 mil hasta 50 mil pesos por pelea y si te conocen puede ser mucho más.

Recomendó rescatar el tema salarial en las mujeres boxeadoras porque también hacen un buen salario arriba del ring.

Dijo que se necesita mucha publicidad para las mujeres boxeadores porque algunas no las conocen ya son campeones.