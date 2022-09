Rol femenino se impone en el Festival Internacional de Cine de Morelia

Para la vigésima edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, el formato híbrido se mantiene; es decir, funciones y actividades presenciales, así como proyecciones y enlaces vía virtual.

Para esta edición, se tendrá la participación de 59 cortometrajes, 15 largometrajes documentales, 11 obras michoacanas y 10 cintas que, en total suman 95 trabajos de cineastas de distintos estados de la República Mexicana.

El rol femenino dentro de la industria cinematográfica ha crecido exponencialmente; el apoyo recibido de parte del festival ha marcado un precedente, según indicó Daniela Michel Concha, Directora General del FICM.

Prueba de ello son las ocho directoras que compiten en la categoría de Largometraje Mexicano, de una selección total de 10.

Días borrosos, de Marie Benito; Dos estaciones, de Juan Pablo González; La hija de todas las rabias, de Laura Baumeister; Huesera, de Michelle Garza Cervera; Manto de gemas, de Natalia López Gallardo; El norte sobre el vacío, de Alejandra Márquez Abella; Ruido, de Natalia Beristain; Santa Bárbara, de Anaïs Pareto Onghena; Trigal, de Anabel Caso y Zapatos rojos, de Carlos Eichelmann Kaiser son las nominadas para esta versión.

“Siempre hemos apoyado a las mujeres de los dos mil cineastas que han participado en Morelia a lo largo de los casi 20 años, prácticamente hay mitad de hombres y mitad de mujeres, así que me siento contenta y muy orgullosa que existan ocho películas, de diez, dirigidas por mujeres; el compromiso con las mujeres ha sido siempre permanente.

“Queremos subrayar que tenemos un compromiso siempre; desde antes de que iniciara el festival y continuaremos apoyando a las mujeres cineastas indígenas de México”, afirmó Michel en conferencia de prensa.

Aunque negaron que se vaya a homenajear al cineasta Jorge Fons, quien falleció hace unos días, la directora general del FICM aseguró que se buscará próximamente reconocer su obra; por el momento sólo se rendirá tributo al realizador mexicano Alejandro Galindo.

Contarán con la presencia de Alejandro Gónzalez Iñárritu que presentará su nuevo filme Bardo como parte de la función inaugural del Festival | Foto: Cuartoscuro

Se tendrán funciones especiales de las cintas Campeón sin corona (1945), Esquina, bajan! (1948), Una familia de tantas (1948), Hay lugar para dos (1948), entre otras.

Los invitados de honor serán el realizador estadounidense ganador del premio Oscar, Barry Jenkins, que presentará Moonlight (2016), If Beale Street Could Talk (2018), The Underground Railroad (2021) y The Gaze (2021); la cineasta francesa Claire Denis que dará un breve recorrido por su trabajo; el productor Frank Marshall, que presentará su documental Jazz Fest: A New Orleans Story (2022), así como una función especial de The Other Side of the Wind (2018), la última cinta de Orson Welles, producida por Marshall, y A Final Cut for Orson (2018), de Ryan Suffern.

Maribel Verdú presentará la nueva cinta Raymond y Ray (2022), de Rodrigo García y producida por Alfonso Cuarón, así como un paso por filmes como El laberinto del fauno (2006), de Guillermo del Toro, Siete mesas de billar francés (2007), de Gracia Querejeta, entre otras.

También contarán con la presencia de Alejandro Gónzalez Iñárritu que presentará su nuevo filme Bardo como parte de la función inaugural del Festival; aún se gestiona que esté presencialmente Guillermo del Toro acompañando el estreno de Pinocho, sólo se informó que hasta el momento se realizará un enlace virtual.

El Festival se llevará a cabo del 22 al 29 de octubre.