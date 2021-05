Habrá película de animación del videojuego de DC Injustice con los creadores de Mortal Kombat

Mientras el DCEU prosigue su camino lejos de Zack Snyder, en el mundo de la animación Batman, Superman, Wonder Woman y el resto de superhéroes de la compañía han estado adaptando sus aventuras más icónicas de las grapas. Ahora, DC ha anunciado que la épica historia del juego de peleas Injustice también tendrá su propio largometraje animado.

De hecho, será su próxima película de animación tras Batman: El largo Halloween Parte 2, y aunque no se han revelado detalles de la trama, será una adaptación de la macrotrama del primer juego de Injustice, cuyo primer tráiler llegará con el lanzamiento de la próxima cinta del Caballero Oscuro. Doble Vía En 2045 Dwayne Johnson será presidente de Estados Unidos... en Legends of Tomorrow

La saga de videojuegos Injustice está desarrollada por NetherRealm, la empresa responsable de Mortal Kombat, y para muchos fans supone el enfrentamiento definitivo entre todos los héroes y villanos de DC. El primer juego, Gods Among Us fue lanzado en 2013, y su secuela salió al mercado en 2017.

Injustice también cuenta con una serie original de cómics a modo de precuela, escrita por Tom Taylor, recordada por el fandom por el icónico momento en el que Superman mata al Joker atravesando su pecho con el puño.

La sinopsis oficial de Injustice Gods Among Us es la siguiente: "Injustice regresa como una nueva y audaz franquicia de juegos de lucha que presenta una historia profunda y original con un gran número de los personajes favoritos de DC Comics como Batman, Superman, Wonder Woman, Solomon Grundy y muchos más.

"Ambientado en un mundo donde las líneas entre el bien y el mal se difuminan, los jugadores experimentarán a héroes y villanos participando en batallas épicas a escala masiva".