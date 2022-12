Muere Vivienne Westwood, la transgresora diseñadora de modas referente del punk

La diseñadora de modas Vivienne Westwood falleció este 29 de diciembre a los 81 años de edad en la ciudad de Clapham, al sur de Londres.

A través de un comunicado compartido en la cuenta de Instagram de la diseñadora se informó que Westwood pasó sus últimos momentos rodeada de su familia.

"Vivienne continuó haciendo las cosas que amaba hasta el último momento: diseñando, trabajando en su arte, escribiendo un libro y cambiando el mundo para bien", detalla el breve comunicado.

El mundo necesita personas como Vivienne para impulsar un cambio para bien

Por su parte, su socio y esposo, el también diseñador, Andreas Kronthaler, expresó su sentir ante el lamentable suceso. “Seguiré con Vivienne en mi corazón. Hemos estado trabajando hasta el final y ella me ha dado muchas cosas para seguir adelante”.

Los diseños de Westwood vieron la luz en 1970 cuando el género punk en el Reino Unido estaba en pleno apogeo, lo que la inspiró a inyectarle un toque de estilo urbano a su propuesta.

Sus diseños atrevidos, extravangantes e innovadores y uno que otro con esencia irreverente, conquistó rápidamente al mundo y celebridades, lo que la hizo acreedora del título “la reina punk de la moda”

Vivienne Westwood se convirtió a lo largo de su carrera en un icono para la escena punk. / Foto: Reuters

Los origenes de Vivienne Westwood

Nacida el 8 de abril de 1941 en Derbyshire, Inglaterra, comenzó su brillante carrera junto a su segundo esposo, Malcolm McLaren, manager del emblemático grupo de punk Sex Pistols, cuyos integrantes comenzaron a utilizar los diseños de Westwood, que incluían elementos tomados de la estética de Richard Hell, una personalidad importante en la escena punk neoyorquina como cadenas, navajas de afeitar y alfileres de gancho.

En 1971 inauguró su primera boutique que adoptó diferentes nombres como Let it Rock, Too fast to live, Too Young to die y Sex, nombre que se colocó en un enorme letrero neón iluminado, lugar que fue una importante plataforma para que la diseñadora mostrara sus creaciones.

Dichos diseños llegaron a pisar las pasarelas más importantes del mundo, Londres, París, Milán y Nueva York, y convirtieron cada desfile en un verdadero espectáculo para los asistentes. Además su propuesta fue adoptada por otros consolidados diseñadores como el legendario Karl Lagerfeld, Jean Paul Gaultier o Lacroix.

El estilo de Vivienne Westwood fue adoptado por consolidadas figuras de la moda, como Karl Lagerfeld, Jean Paul Gaultier o Lacroix. / Foto: Reuters

Entre las colecciones más icónicas de Westwood se encuentra la que se presentó en 1979 durante la jornada del London Olympia bajo el nombre Pirate, que incluyó looks con botas de espadachín, estampados de garabatos y medias caídas, todos inspirados en el mundo de los piratas, con referencias históricas como la bandera del corsario inglés del siglo XVII. Atuendos coloridos con contrastes en negro, y una mezclaba de ropa de hombre y mujer.

Otra de sus líneas más famosas, fue la que presentó en 1990, Portrait otoño/invierno inspirada en la epítome de la pintura del siglo XVIII con la obra de Francois Boucher "Daphnis and Chloe" ( 1743) .

La representación de la pintura se refleja en corsets con la impresión del lienzo, así como en diversas prendas, entre las que destacan vestidos, sacos y camisas unisex con sastrería británica clásica.

De personalidad rebelde y ferviente defensora y activista del medio ambiente, Vivienne Westwood presentó la iniciativa Climate Revolution, durante la clausura de los Juegos Paralímpicos de Londres de 2012, y apoyó a la organización benéfica Cool Earth dedicada a preservar los bosques.

La faceta de Vivienne Westwood como ambientalista la llevó a participar en múltiples protestas. / Foto: Reuters

Sex and the City ayudó a encumbrar la carrera de Vivienne Westwood como diseñadora

Gracias a la aparición de la actriz Sarah Jessica Parker en su papel de Carrie Bradwhaw en el filme Sex and the City con un vestido de novia de seda color champán diseñado por la británica, logró un crecimiento significativo en ventas, tras el estreno.

La facturación de la marca creció un 20 por ciento en 2008, es decir, unos 17.6 millones de libras (19.4 millones de euros).

"El hecho de figurar en Sex and the City, nos ayudó mucho. Nos aportó nuevos clientes y dio a conocer nuestra marca en todo el mundo. Somos una compañía independiente y eso fue valiosísimo", declaró en ese entonces Carlo D'Amario, socio de la modista, al diario vespertino Evening Standard.

La actriz Kim Cattral, quien da vida a Samantha Jones, también lució looks de la diseñadora durante los estrenos de la película en Nueva York y Londres.