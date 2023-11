Kateryna Olek confecciona “los sueños” de las novias mexicanas

Como toda niña, Kateryna Olek disfrutaba vestir y armar looks para sus muñecas, quienes sin pensarlo, fueron sus primeras modelos.

Siempre tuvo una pasión especial por el dibujo, por lo que a los nueve años, en su natal Ucrania, se inclinó por estudiar esta disciplina; esto le ayudó a tomar dirección de su futura profesión.

“Desde pequeña me apasionó la costura y el diseño de ropa, y cuando comencé a estudiar me di cuenta que lo que más me inspiraba era trabajar con encajes, bordados, y las telas finas”, contó a Círculos la diseñadora.

La inspiración de la diseñadora es la personalidad y sueños de las novias. Foto: Adrián Vázquez | El Sol de México

Tras haberse graduado, se mudó a la Ciudad de México, donde consolidó su propia firma homónima en 2010, especializada en vestidos de novia.

“A mi siempre me gustó ir a bodas, y aquí fue cuando me di cuenta del gran área de oportunidad que tenia esta industria, pues a veces el ajuste del vestido no era la medida de la clienta, lo que hacía que el vestido fuera incómodo, también la calidad de las telas que se utilizaba, por eso decidí hacer vestidos de novia”, explicó.

Fue así fue cuando abrió su boutique con la misión de “crear vestidos de ensueño”. “Mi propuesta es vestir y transformar los sueños de las novias, en un vestido, ofreciendo un servicio personalizado que cumpla con sus expectativas y personalidades” , explicó.

Los vestidos de la firma son “de mucha fantasía, decorados con encajes, brillantina, y de gran confección”, así los describió la diseñadora.

Son confeccionados bajo técnicas avanzadas y telas finas. Foto:Adrián Vázquez | El Sol de México

Entre sus colecciones destaca la línea couturier que son hechos en telas de seda natural de alta costura, así como los diseños modernos y clásicos, cada uno fabricado por un equipo europeo y la inspiración de Kateryna.

De su proceso creativo explicó que la idea central es que reflejen la personalidad y el estilo de la novia bajo técnicas avanzadas de costura.

“Todos los diseños son sobre medida, ya sea un vestido de colección o personalizado, por eso trabajamos de la mano con la novia para conocer sus gustos, necesidades, y deseos. Cada vestido se crea con mucha atención al detalle para asegurar quetengan su vestido soñado”, comentó.

La firma de la diseñadora ucraniana cumplió una década. Foto: Adrián Vázquez | El Sol de México

Como diseñadora, Kateryna no solo tiene el propósito de crear vestidos para hacer felices a decenas de novias, también busca impulsar y empoderar a talentos de esta industria con la plataforma Fashion Leader México que recientemente celebró su tercera edición, en la que durante dos días ponentes internacionales impartieron mentorías y cursos con el fin de ayudarlos a transformar su pasión por la moda en un negocio rentable.

“Es un evento para apoyar a las personas apasionadas de la moda y la alta costura en vestidos de novia, en el cual pueden expandir su creatividad, creer más en sí mismos y lograr convertir esta pasión en un modo de vida extraordinario, que les permita vivir como en algún momento lo soñaron”, compartió.

Las creaciones de Olek buscan hacer “felices” a las novias. Foto: Adrián Vázquez | El Sol de México

Esta edición también marcó el inicio de la trayectoria profesional de algunas alumnas de los cursos que Olek, imparte y que presentaron sus colecciones como la diseñadora Alba Acosta de Sinaloa, Benny Cannella de Veracruz, Guadalupe Díaz de Jalisco, Daryelia Maldonado de Quintana Roo, entre otros.