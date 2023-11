Surrealismo Político | Un soldado ¿en cada hijo te dió?

En el aniversario 113 del inicio del Movimiento armado llamado Revolución Mexicana, las fuerzas armadas entregarán 230 ascensos. Esta tradición que conlleva el reconocimiento al trabajo, servicio, lealtad al pueblo mexicano tiene dos pasos antes de ser otorgado, la selección que realizan las dos Secretarías encargadas de proponerlo: SEDENA y SEMAR, y la ratificación del Senado de la República vía la Presidencia de la Comisión de Seguridad.

En Guerrero debemos sentir que se entregó un privilegiado espacio a un representante de nuestra entidad, y que la misma cubre con la misma convicción, lealtad y servicio a la nación mexicana. Félix Salgado Macedonio, Doctor en Ingeniería y Senador por Mayoría representando a esta entidad federativa tiene esa alta responsabilidad y así llegó el documento al pleno…

…solo que ahí empezó el debate.

¿Quiénes son las personas sugeridas para subir de rango tanto en las fuerzas armadas como en la naval? Por supuesto que no podría uno porqué poner en duda que la propuesta pasa por la revisión de la hoja de servicio de cada una de las personas que ameritan portarlo y ser reflejado en sus haberes, para que tenga la doble validez que significa.

El tema podría no pasar más allá del círculo de estos dos grupos hasta que en el Senado nuestro paisano guerrerense, Félix Salgado Macedonio, fue encarado por el Senador Damián Zepeda, del PAN, para preguntarle en el pleno quiénes eran las personas sugeridas para tal encomienda y caer en confusión que si lo envió, que muéstreme y renuncio, que así lo envían, que porqué no conocer a quienes ratificará el Senado así como sus datos curriculares, etc., discusión en la que, lamentablemente nuestro paisano pues no salió bien librado, aunque su partido MORENA y sus aliados hicieron el mayoriteo y quedó aprobada la relación y cerrar con el clásico “es cuanto”.

Pero la duda empezó a hacerse notar, y la fuente periodística siguiendo la discusión, empezó a preguntar sobre esa relación y encontrar ahí, no sé si la sorpresa del pago a la lealtad, digo la lealtad al Presidente o la lealtad a la Nación.

Mire usted amable lector y lectoras, aunque sean tres, o cuatro para cubrir bien el tema de género.

Resulta que en esa relación están los responsables de los proyectos del Presidente Andrés Manuel López Obrador, como el del Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles, o el piloto que trasladó al cuestionado Presidente de Bolivia, Evo Morales, por citar algunos, cercanos al servicio y afecto del Mandatario Federal, lo que lleva a preguntarnos si otros ascensos más poseen esa característica o si la Patria merece ser atendida y reconocidos esos servicios, incluso si el Senado debe, al ratificarlos, conocer al menos sus hojas de servicio.

No es ajeno al país la inseguridad, pero parece que nuestra Nación no requiere soldados para defender la Patria, sino soldados que con la cuchara, pico y pala sirvan al Presidente. ¿Surrealismo?