Surrealismo Político | Covid 2024

2024 no se está marchando sin dejarnos un nuevo tema que afecta a las multitudes e impacta a las familias de manera particular y no es precisamente el tema de las elecciones, esta vez está en el campo de la salud con el rebrote de la pandemia de COVID-19

Quizá pudiéramos pensar que la experiencia que nos dejó el aislarnos para prevenir contagios, que dejó vacías las calles, que generó crisis en los hogares, que la educación no logró remontar el atraso por la desigualdad de nuestro país, solo por centrarnos aquí en México por una surrealista realidad, el internet no está al alcance de todos ni de todas.

Las cifras que se están conociendo prácticamente en voz baja, casi silenciosa, deseando no se conozca, revelan datos que indican que el tema puede convertirse en un problema si no se aplican los protocolos conocidos para evitar un nuevo aislamiento social.

En Guerrero, por ejemplo, el Hospital General “Raymundo Abarca Alarcón”, ubicado en Chilpancingo, se “pelea” dos problemas de salud en su lleno total: DENGUE y COVID.

Mientras sin datos oficiales se maneja que los casos de dengue mantienen en ese Hospital General hasta los pasillos repletos con dengue en todas las edades y esferas sociales, Salud Federal a través de Red IRAG, lo señalan con capacidad completa por casos de COVID-19, al igual que en el estado de Hidalgo, el Hospital General de Pachuca.

En el tema del dengue, la titular de Salud en Guerrero, la cubano-mexicana-guerrerense, Aidé Ibarez, se ha contrapunteado con ediles, caso concreto el municipio de Teloloapan, para contradecirlo en la alerta por dengue, está ocurriendo lo mismo con el caso de COVID? Le está ocultando a la gobernadora del Estado, Evelyn Salgado Pineda que no hay tampoco COVID?

A quién intenta proteger la titular de Salud en Guerrero, su propio empleo, o el bienestar de las y los guerrerenses y hasta perjudicar a la Mandataria al ocultar a la población un tema que en lugar de ponerlo en alerta para prevenir lo está llevando, como Hugo López Gatell, conocido como el “doctor muerte” a generar nuevos procesos de duelo por un tema que puede atenderse con solo informar.

A nivel federal se ha ponderado que la entidad está a la vanguardia en materia de salud, este mismo mes en el que la Presidenta Electa, Claudia Sheinbaum está presentando a quien será su virtual equipo de campaña y recibe la “recomendación – instrucción” del Presidente de México López Obrador de que el equipo de salud continúe por sus buenos resultados, es evidente que hay no solo registros oficiales, sub registros de datos, sino también ocultamiento de información.

No se trata de crear pánico, se trata de evitar ese pánico atendiendo desde la orientación a la sociedad que el problema existe y que hay que retomar medidas para evitar un nuevo aislamiento, pero parece que antes de despedirse, Aidé Ibarez, como López Obrador quiere de nueva cuenta caminar sobre la muerte. ¿Surrealismo?