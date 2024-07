Surrealismo Político | AMLO, versus Echeverría ¿también contra medios?

Hace casi 48 años, un 8 de julio de 1976, Julio Scherer García sufrió un golpe, un primer golpe a la libertad de expresión, cuya censura se envolvió en un conflicto laboral. Un primer golpe porque el semanario de opinión que apoyó a Andrés Manuel López Obrador recibió a través de su hijo, el segundo que lo cambió de semanario a un medio mensual de circulación.

Excelsior había tenido para el Presidente Luis Echeverría Álvarez una política editorial incómoda para su gobierno, que se sustentaba en la investigación y en el trabajo crítico a un ejercicio de gobierno que buscaba perpetuar su poder.

El golpe provino en el último tramo de gobierno de Luis Echeverría. Fue tomado como una venganza del Presidente a la libertad de expresión que también incluyó a los periódicos El Universal y a El Sol de México. El destino de estos medios quedó registrado el 11 de abril de 2013, en un trabajo publicado justamente en la revista Proceso, fundada por Julio Scherer y su equipo, el 6 de noviembre de ese mismo 1976 y que tendrían como fuente cables diplomáticos de Estados Unidos que fueron filtrados por Wikileaks confirmando la injerencia presidencial.

Los periodistas Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo, dieron a conocer que la UIF, Unidad de Inteligencia Financiera, les investiga y que esto tiene como origen la mano del Presidente de México que está, además, buscando la desaparición del medio que los contrata y a través del cual han exhibido que el discurso de AMLO, de “no mentir, no robar, no traicionar” es eso, solo discurso y que la corrupción de su familia, la casa gris de su hijo José Ramón López Beltrán y el tráfico de influencias, existen.

Alertan que es del mismo Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador la mano que mueve la cuna para descalificarlos como periodistas, cerrar el medio que los contrata y aplicar una política de censura parecida a la que aplicó LEA, Luis Echeverría Álvarez, a quien AMLO emula en su vida política y administrativa.

Ésta intentona no es, sin embargo, la primera que asesta el gobierno federal en turno. Otros periodistas antes de ellos vivieron la persecución y la censura, entre ellos Ricardo Rocha y su equipo, la misma Carmen Aristegui, la más reciente Azucena Uresti, ha dejado en evidencia lo incómodo que es el periodismo crítico cuando éste no lo encabeza él para exhibir a otros, sino cuando es a él mismo cuando lo pone en evidencia.

Loret ha insistido en el grave riesgo que esto conlleva. No solo ponerlos en riesgo como seres humanos y como familias, sino que el fondo es acallarlos para que la crítica no evidencie la falta de rumbo de su gobierno al final de su periodo. Pero va más allá, es enviar mensaje de la intolerancia a periodistas y medios críticos, de su odio hacia las y los defensores de derechos humanos, de acallar a toda y todo aquel que intente exhibir su deseo de ser el nuevo Calles en la injerencia en los gobiernos posteriores al suyo y ser el Echeverría moderno, todo por no poder ser él mismo porque no sabe quién es cuando se le exhibe como agitador.

El golpe a Excelsior del cual también salió, entre otros Manuel Becerra Acosta -hijo- dio pie al nacimiento, el 14 de noviembre de 1977, de otro medio que se convirtió en crítico al sistema, Unomásuno. Y se configuró aquello de que cuando el poder intenta aplicar la censura, lo único que logra es multiplicar las voces críticas. ¿Surrealismo?