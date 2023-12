Surrealismo Político | Chilpancingo, sin obra y aislada políticamente

La edición 198 del Paseo del Pendón en la Capital del estado de Guerrero, Chilpancingo, llamó la atención, pero lo surrealista del caso es que no fue por lo espectacular de las danzas que se concentran para realizar el recorrido habitual por estas calles, sino por la ausencia de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda del mismo, y se llevó a cabo incluso sin ninguna representación del gobierno estatal.

Quizá no sea relevante el asunto porque existe en este caso, en este año, un tema que bien puede ser la excusa perfecta para no estar presente en ese evento: Otis.

¿Qué tipo de crítica levantaría la presencia de la mandataria en el recorrido si lo urgente es levantar al puerto de Acapulco para tener algo en pie para este periodo de vacaciones? Pero, qué no es la gobernadora de TODO el estado y con ello, los demás municipios y habitantes podrían quedarse sin la atención de la titular del Poder Ejecutivo?

No, porque estuvo en Tlapa de Comonfort en la inauguración del CRIT-TELETÓN de La Montaña ubicado en esa ciudad?, si no estuvo presente en el evento es otra cosa, pero en Tlapa sí, junto con el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que para no exponer a la investidura presidencial, no le dio la cara a sus antes aliados docentes de la CETEG, Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación, que solo buscaban entregarle un documento para pedirle audiencia.

Pobre Chilpancingo, no solo tiene las referencias de estar entre las capitales del país más feas, sino también entre los municipios del estado que más reciente con su cercanía la indiferencia de los gobernantes.

Cuando MAL gobernaba Chilpancingo, es decir Marco Antonio Leyva, era gobernador Héctor Astudillo Flores. Sus diferencias políticas fueron creciendo hasta que previo al segundo informe de gobierno capitalino hizo erupción la crisis de ambos personajes y se llenó de basura el centro de la ciudad hasta amenazar con dejar en medio de la basura a todos sus habitantes hasta que llegó la licencia vía Congreso Local y hasta el exilio llegó el ex Edil.

Gobernando Norma Otilia Hernández Martínez (mr), siendo gran aliada de la entonces candidata a la gubernatura Evelyn Salgado Pineda, hasta cantaban, se pensó que el gobierno diferente podría marcar también la diferencia en las formas en que se relacionan políticamente las mujeres. Solo que no, no hay sorpresa, la política aún no marca una diferencia ejercida por hombres o mujeres.

Quien ha pagado las diferencias son los habitantes de Chilpancingo. Sin obra, sin oportunidad de crecimiento, solo nos queda cruzar los dedos para que quien suceda a la hoy Alcaldesa esté en buenos términos con el gobierno actual, que nos ha mostrado ese es el requisito.

De lo contrario, las diferencias personales, políticas y de partido, seguirán cobrando la factura a esta capital que fue sede del Primer Congreso de Anáhuac, lugar que cobijó al Generalísimo Morelos, punto de encuentro para sentirse seguros y cobijados los insurgentes, pero que ha sido débil para elegir a sus gobernantes. ¿Surrealismo?