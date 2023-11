Surrealismo Político | AMLO, resguardado en zona militar

No, no hablo de Acapulco, allá es la Zona Naval donde el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, resguarda “la figura presidencial” para que no la manchen con mentadas tras su ausencia notable del efecto del Huracán Otis, sino de Tlapa de Comonfort, donde ante la protesta reprimida, cerrado el paso al pueblo bueno y sabio, el mandatario volvió a aplicar el efecto armadillo “se hizo bolita y se escondió”.

La CETEG, aliada de AMLO en sus campañas, la de 2006, 2012 y 2018. La CETEG, Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero, no está siendo atendida y a diferencia de otros momentos, decidió bloquear un evento al que acudiría el Presidente, que hay que decirlo, no el evento del TELETÓN en sí mismo.

El efecto del hecho no fue bien recibido por las autoridades federales ni estatales, que indignados, increparon a las y los docentes que a su vez, también indignados ante la falta de respuesta a planteamientos hechos en el estado, piden, exigen ser atendidos por el propio Presidente, el que les había prometido que tendrían lo que quisieran cuando llegara al poder.

AMLO no esperó que La Montaña reaccionara así. Durante años vino a hacer de esta Montaña de Guerrero su bastión de resistencia. De aquí salieron grupos que le apoyaron en su proyecto y dieron vida a su idea de sembrar esperanza. Solo que a López Obrador se le olvidó corresponder en la misma dimensión de su medida “amor con amor se paga”, y le ha tendido trampas a la gente como el programa Caminos Artesanales, donde con una pequeña orientación, pobladores hacen la mano de obra no calificada, de tal manera que si no duran, no hay a quien echarle la culpa pues ellos mismos hicieron la talacha.

Pero las trampas no han dejado de tenderse. La más reciente es la que dejó a las y los acapulqueños cuando les dijo que para recuperar el puerto sea con autoconstrucción. Es decir, ellas y ellos mismos hagan para lo que no están calificados, una mano de obra que en esencia ha sido desdeñada al decirles “ni que tuviera mucha ciencia”, frase que ha indignado no solo a profesionales de la ingeniería, arquitectura, sino a los mismos trabajadores de la construcción como albañiles.

En esa Montaña, que fue considerada La Montaña Roja al ser el primer bastión en gobernar el comunismo, pero que no creció ni se extendió a otros municipios, pero sí en la resistencia de lucha que ha existido y que le ofreció todo su apoyo, ahora le inhibió el lucimiento de la apertura de una obra que por poco él mismo echa por tierra, el CRIT, Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón que será de gran ayuda para más de 20 municipios de esta región aún olvidada.

¿Por qué no salió? ¿Cuál investidura cuida? Si al ser cuestionado entiende por “manchar” él mismo se encargaba de ensuciar la de los mandatarios, incluso poniéndoles epítetos, lo que le dio presencia en un grupo que creyó que siendo gobierno sería distinto y si, si lo es, ahora creció la corrupción, el enojo y el desencanto. ¿Que viene? Lo de siempre, echarle la culpa a los demás, ya que él, en cinco años, no ha logrado hacer ni concretar ni sus obras insignes y mancha lo que hacen los demás. ¿Surrealismo?