Propuestas y Soluciones | Hospital del ISSSTE en Centro de Convenciones: Inviable

Existe una absoluta inviabilidad del Hospital del ISSSTE en el Centro de Convenciones de Acapulco y por el contrario, está la importancia de desarrollar el Área de "El Quemado".

La propuesta de establecer un hospital del ISSSTE en el Centro de Convenciones de Acapulco enfrenta una serie de problemas técnicos que hacen inviable su ejecución. Entre estos problemas se encuentran la falta de drenaje, insuficiente suministro de agua y escasez de energía eléctrica, aspectos esenciales para el funcionamiento adecuado de un hospital de tercer nivel. Además, la ubicación propuesta no solo carece de las infraestructuras necesarias para el desarrollo hospitalario, sino que también enfrenta desafíos relacionados con la logística, la preservación del patrimonio cultural y la saturación de actividades turísticas. Por otro lado, es crucial considerar la expansión del concepto "Ciudad Salud" en el área de "El Quemado", donde ya se encuentra el Hospital General, aprovechando la infraestructura existente y fomentando un entorno de atención médica integral.

Uno de los principales problemas que obstaculiza la viabilidad del hospital del ISSSTE en el Centro de Convenciones de Acapulco, es la carencia de sistemas de drenaje y suministro de agua. Un hospital de tercer nivel requiere una cantidad significativa de agua para su operación diaria, tanto para el tratamiento de pacientes como para la limpieza y esterilización de equipos médicos. Además, la gestión adecuada de aguas residuales es esencial para prevenir la propagación de infecciones y garantizar la seguridad de los pacientes y el personal médico. La falta de un sistema de drenaje adecuado en el área turística propuesta podría resultar en problemas de salud pública y contaminación ambiental.

La insuficiente energía eléctrica es otro factor crítico que hace inviable la implementación del hospital en el Centro de Convenciones. Un hospital moderno requiere una fuente confiable y constante de energía para alimentar equipos médicos, sistemas de iluminación, ventilación y climatización, así como respaldo en caso de emergencias.

La infraestructura eléctrica actual en la zona turística podría no ser capaz de soportar la demanda energética de un hospital de esta envergadura, poniendo en riesgo la atención médica y la seguridad de los pacientes.

Además de los problemas técnicos, la ubicación en una zona turística enfrenta desafíos logísticos. La falta de espacio para construir, los proveedores necesarios para un hospital de tercer nivel, como laboratorios y áreas de soporte médico, podría comprometer la calidad de la atención brindada. Asimismo, la constante celebración de manifestaciones en el área turística afectaría la vialidad y el acceso al hospital, dificultando la llegada de pacientes y personal médico en situaciones críticas.

En contraste, la propuesta de desarrollar el área de "El Quemado" como un centro médico integral bajo el concepto de "Ciudad Salud" ofrece una solución más viable y beneficios tanto para la comunidad como para el sistema de salud. Aprovechar la infraestructura existente del Hospital General y expandirla para incluir servicios médicos de alta especialización brinda una base sólida para la atención médica de la región. Esto permite optimizar recursos y aprovechar la experiencia médica ya establecida en la zona.

La consolidación de una "Ciudad Salud" en "El Quemado" no solo se basa en la infraestructura médica, sino también en la creación de un entorno que promueva la salud y el bienestar de los residentes y visitantes. Espacios verdes, áreas de recreación y promoción de hábitos saludables pueden coexistir en armonía con las instalaciones médicas, generando una comunidad que valora y prioriza la salud.

En conclusión, el establecimiento de un hospital del ISSSTE en el Centro de Convenciones de Acapulco presenta una serie de desafíos técnicos y logísticos que lo hacen inviable para brindar atención médica de calidad. Por otro lado, la expansión del concepto "Ciudad Salud" en el área de "El Quemado", donde ya se encuentra el Hospital General, ofrece una solución más sostenible y beneficiosa para la comunidad. La inversión en infraestructura médica, la promoción de la salud y el aprovechamiento de recursos existentes sentarían las bases para un sistema de atención médica integral y de alta calidad en la región.

