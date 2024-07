¡Fuera cacharros! Refuerzan campaña contra el dengue

La dirección municipal de Salud en Acapulco pondrá en marcha una campaña de descacharrización con la que van a retirar un sinnúmero de vehículos descompuestos y en abandono en las colonias con mayor número de casos de dengue para poder combatir el mosco transmisor.

El director de la dependencia municipal Aniceto Leguizamo Dimas detalló que los núcleos poblacionales son la colonia centro, Progreso, Ciudad Renacimiento y La Venta, son los puntos con contagios por la enfermedad.

Dijo que otro de los principales criaderos es donde se tienen fugas de agua por parte de la Capama.

Campaña de retiro de chatarra para prevenir casos de dengue. / Foto: Cortesía | @AcapulcoGob

Por lo anterior reiteró el llamado a la ciudadanía para que tengan la cultura de lava, tapa y voltea los cacharros para evitar la proliferación del mosquito aedes aegypti.

“Saquen sus cachorros a la calle, díganme yo paso por ellos, para así evitar más contagios”.

Leguizamo Dimas señalo que el 40 por ciento de las casas en una colonia no se fumigan debido a que no abren las puertas y no hay permiso del ingreso, otras se encuentran vacías y ahí se quedan sin este servicio.

No obstante, para esas personas que no abren las puertas pidió que acudan a la dirección de Salud Municipal para que se les proporcione “abate” y estos los coloquen en los depósitos de agua, para evitar que se desarrollen las larvas del mosco conocidas como maromeros.