Propuestas y Soluciones

LA DEMOCRACIA INTERNA EN LOS PARTIDOS POLITICOS: ¿ES POSIBLE REGULAR LAS PRIMARIAS?

José María Sánchez Montolío. Tesis para obtener el grado de Licenciado en Derecho. Universidad de Valladolid, España.

https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/47027/TFG-D_01117.pdf?sequence=1







¿Es posible regular las primarias? Lo es, en España, ya que es algo que se encuentra plasmado en el artículo sexto de su constitución. Los partidos políticos finalmente son entidades de interés público y deben de permitir la participación ciudadana.

En estos momentos, hay dos bloques y un partido político que están definiendo su participación en el próximo proceso electoral. Aún cuando la ley electoral, no considera estos tiempos, como de precampaña, en ambos bloques se ha iniciado con antelación un ejercicio de simulación, donde la candidatura presidencial, se disfraza de Coordinadores de la Cuarta Transformación, o Coordinadores del Frente Amplio, respectivamente. MC sigue deshojando las hojas de la margarita y Dante Delgado declama el monólogo de Hamlet, del acto tercero, escena segunda: “Ser o no ser, he ahí el dilema”.

En el Frente Amplio, lograron registrar a cuatro personajes, dos hombres y dos mujeres, un hombre y una mujer emanados del PRI y un hombre y una mujer emanados del PAN, Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid, Santiago Creel y Xóchitl Gálvez, son los cuatro que cumplieron con la obtención de 150,000 firmas, con una dispersión en 17 estados, con un mínimo de 3 % en cada estado. Aunque hubo otros que rebasaron con creces el número de firmas, no lograron la dispersión deseada en todas las entidades y quedaron fuera. El PRD no logró tener un representante, ni siquiera en la primera fase de la contienda. De ahí se hizo una primera encuesta, 3,000 encuestados por teléfono, 3,000 encuestados por vía domiciliaria. En la encuesta domiciliaria, Beatriz Paredes remontó a Enrique de la Madrid, es probable que la selección del área encuestada haya tenido un sesgo, el hecho es que logró superarlo e incluso rebasar en la encuesta a Santiago Creel.

Beatriz Paredes tiene el apoyo de la estructura del PRI, Santiago Creel, tiene el apoyo de la estructura del PAN, Xóchitl Gálvez cuenta con el apoyo de los ciudadanos sin partido, que ven en ella una posibilidad seria para competir en 2024, con la candidata o el candidato que surgirá por MORENA.

Se organizó un primer foro, donde todavía participó Enrique de la Madrid, después de la encuesta del 16 de agosto, él quedó fuera y en el siguiente foro realizado el día 17 de agosto, en Durango, participaron Beatriz Paredes, Xóchitl Gálvez y Santiago Creel.

La marea rosa se ha decantado por Xóchitl Gálvez, falta ver si los ciudadanos sin ser movilizados, logran imponerse el 3 de septiembre en la votación primaria.

La diferencia con Morena y sus aliados, es que, en el Frente Amplio, hubo un origen democrático al seleccionar a los aspirantes, hubo foros y debates donde los aspirantes están emitiendo propuestas y habrá un método democrático el 3 de septiembre (encuesta y votación).

En el frente amplio, hubo un acuerdo previo, donde no podían atacarse mutuamente, no hubo debate, ni foros temáticos, los participantes pidieron licencia a sus importantes cargos: Secretaría de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y Coordinación de los Senadores, los otros dos, dando espacio para el PT y el PVEM, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco son prácticamente propuestas decorativas.

La contienda entre ellos se resolverá por encuestas. Todo indica que los finalistas son Claudia Sheimbaum que al parecer cuenta con el respaldo presidencial y Marcelo Ebrard, quien reclama que las encuestas no pagadas, le favorecen.

En los últimos días, se avecina un rompimiento en la contienda. Marcelo ha acusado de que hay desviación de los recursos de la Secretaría de Bienestar, a favor de Claudia y al tiempo acusó el apoyo del gobierno, demostrado mediante el acarreo de militantes a los mítines de Claudia Sheimbaum. Incluso funcionarios públicos en horario laboral, colaborando activamente en la difusión de la imagen de la candidata.

Ricardo Monreal, parece ser que su silencio le será recompensado con la candidatura a la Jefatura de Gobierno. Adán Augusto es un tercer lugar lejano, que serviría como un neumático de refacción, en el remoto caso de que la sucesión se entrampara.

El equipo de Marcelo Ebrard, rechaza aceptar las empresas encuestadoras propuestas, así que no todo es terso en la sucesión al interior de Morena.

Por último, los eventos sucedidos en Lagos de Moreno, que no han sido manejados de manera óptima por Comunicación Social de la Presidencia, por decir lo menos, no han ayudado al clima preelectoral al interior del partido del presidente.

En otro orden de ideas, al menos el PRD Guerrero ha emitido un boletín, distribuido por Alberto Catalán que manifiesta su respaldo a Xóchitl Gálvez, desconocemos si será la línea nacional.

Mientras tanto ¿qué hace MC? La respuesta es simple… espera. Tengo entendido que ha habido al menos cuatro reuniones previas entre Marcelo Ebrard y MC. Una eventual candidatura a la Presidencia, para Marcelo, por esta vía, no es descartable.

Este es el actual escenario. En septiembre, ya estarán definidos al menos los candidatos del Frente Amplio y de la 4T.

Es claro que tiene que reformarse la ley electoral, para regular las elecciones primarias, que al parecer, llegaron para quedarse.

Recordemos que solamente Juntos, Logramos Generar: Propuestas y Soluciones.